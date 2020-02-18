دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، ابراهیم حقیقی دبیر جشنواره، جمال عرب‌زاده دبیر شورای هنری، احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، جمعی از هنرمندان تجسمی و هنرمندان شرکت کننده در جشنواره در مؤسسه صبا گشایش یافت.

در این مراسم هنرمندانی چون علی قلم‌سیاه، احمد عربانی، رضا بانگیز، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مسعود زنده‌روح کرمانی، حسن غفاری، امیر راد، جمال رحمتی، سیدنظام‌الدین امامی‌فر و … حضور داشتند.

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی با ۹۰۰ اثر تجسمی در بخش‌های نقاشی، گرافیک، عکس، مجسمه، سرامیک، خوشنویسی، نگارگری، تصویرسازی، کارتون و کاریکاتور و هنرهای جدید در چهار بخش در تمامی فضاهای نمایشگاهی مؤسسه صبا آغاز به کار کرد.

یکی از آثاری که در ابتدای ورود به نمایشگاه در معرض نمایش گذاشته شده، اثری با عنوان «فرجام» است که چیدمان و هنر نوشتار به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی است.

همچنین در این نمایشگاه بخشی ویژه برای سردار شهید قاسم سلیمانی وجود دارد که پرتره و سردیس این شهید را به نمایش گذاشته‌اند.

«طوبای زرین»، «چارسوی هنر»، «چهارخانه» (ویژه شهرستان‌ها) و بخش پژوهش، مفاخر و بزرگداشت‌ها، بخش‌های جشنواره تجسمی فجر هستند. در بخش «طوبای زرین» ۴۴۸ اثر از ۳۳۸ هنرمند به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. امسال برای نخستین بار آثار این بخش با نظر شرکت‌کنندگان در معرض فروش نیز گذاشته می‌شود.

بخش «چهارسوی هنر» نیز به حضور گالری‌های تهران و شهرستان و نمایش و فروش آثار هنرمندان این گالری‌ها اختصاص دارد؛ این بخش در طبقه سوم مؤسسه صبا که تا پیش از این در اختیار موزه یکی از بانک‌های خصوصی بود، با حضور ۳۸ گالری گشایش یافت.

بخش «چهارخانه» نیز به بخش گفتگوی هنر عکاسی استان‌ها اختصاص دارد.

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند در مؤسسه صبا و مراسم اختتامیه نیز ۹ اسفندماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.