مراسم گرامیداشت آیت الله گلپایگانی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت بیست و ششمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی شامگاه سه‌شنبه با حضور جمع کثیری از طلاب، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعیان، آیت الله علوی بروجردی و آیت الله گرامی از اساتید حوزه، آیت الله مرتضی مقتدایی و آیت الله سید احمد خاتمی اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، بهرام سرمست استاندار قم و جمعی از زائران حرم کریمه اهل بیت (ع) در این مراسم حضور داشتند.

حجت الاسلام ناصر رفیعی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در این مراسم طی سخنانی ضمن تجلیل از مقام علمی مرحوم آیت الله گلپایگانی اظهار داشت: این عالم ربانی بیش از ۸۰ سال برای رشد علمی طلاب و نشر معارف دین تلاش کرد و عمر خود را در خدمت به حوزه‌های علمیه سپری کرد.

آیت الله گلپایگانی حفظ نظام و پیروی از ولایت فقیه را ضروری می‌دانست

وی با بیان اینکه آیت الله گلپایگانی همواره بر شرکت در انتخابات‌ها و دیگر صحنه‌های انقلاب تأکید داشت، گفت: ایشان خیانت نماینده مجلس را خیانت به همه کشور و نظام می‌دانست و همواره به نمایندگان مجلس توصیه می‌کرد که همه قوانین کشور باید بر اساس موازین شرعی باشد و خطا و فساد مالی در بین نمایندگان مجلس نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام رفیعی همچنین توصیه به جوانان و دانشگاهیان برای توجه به اعتقادات را از دیگر خصوصیات مرحوم گلپایگانی عنوان کرد و گفت: ایشان تأکید می‌کرد که اگر اعتقادات یک جامعه به خصوص جوان حفظ نشود دیگر هیچ چیزی در جامعه باقی نخواهد ماند و جامعه به سمت نابودی و فنا می‌رود.

این استاد حوزه و دانشگاه علما را ذخیره عظیم اسلام و حوزه دانست و گفت: باید مواظب باشیم که حوزه علمیه از علمای بزرگ خالی نشود.

وی با بیان اینکه این مرجع تقلید شیعیان حفظ نظام و پیروی از ولایت فقیه را ضروری می‌دانست، تصریح کرد: مرحوم آیت الله گلپایگانی معتقد بود که ولایت فقیه نظام و کشور را از خطرات و فتنه‌ها حفظ کرده است و مردم باید پیرو این رکن رکین باشند تا انقلاب از خطرات حفظ شود.

اجتهاد در ۲۴ سالگی

مرحوم آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در نهم ذیقعده سال ۱۳۱۶ هجری قمری در روستای گوگد واقع در پنج کیلومتری شهرستان گلپایگان متولد شد و زمانی که دو سال و نیم بیشتر نداشت، مادر خود را از دست داد و در سن نه سالگی در سوگ از دست دادن پدر نشست.

آیت الله گلپایگانی تحصیلات خود را از گوگد آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل عازم گلپایگان شد. وی در گلپایگان دروس سطح را فرا گرفت سپس برای تکمیل تحصیلات خود به اراک مهاجرت کرد.

پس از اقامت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی در شهر قم، آیت الله گلپایگانی به همراه جمعی دیگر به دعوت رسمی استاد خود به سوی شهر قم حرکت کرد و در مدرسه فیضیه ساکن شد و به تحصیل خود ادامه داد.

وی مدت چند ماهی را در شهر نجف و در کنار کسانی چون آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی سپری کرد، اما قم به عنوان محل اصلی تحصیل این عالم ربانی بود؛ مرحوم آیت الله گلپایگانی در ۲۴ سالگی به درجه اجتهاد رسید.

آیت الله گلپایگانی بیش از ۸۰ سال برای اعتلای حوزه‌های علمیه تلاش کرد و علمایی همچون آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، شهید مرتضی مطهری، شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی، شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر محمد مفتح، آیت الله مشکینی، آیت الله مقتدایی، آیت الله علوی گرگانی و حجت الاسلام محسن قرائتی از جمله شاگردان این مرجع تقلید شیعیان هستند.

این عالم ربانی پنجشنبه هجدهم آذر ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی برابر با ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۴۱۴ هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت و پیکر وی پس از تشییع با حضور گسترده طلاب و اقشار مختلف مردم در حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.