دیدارم با سناتورهای آمریکا جدید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: باید از حضور عظیم مردم در عرصه بین‌المللی استفاده کنیم و بتوانیم آمریکایی‌ها را پای میز مذاکره بکشانیم. ما توانستیم آمریکایی‌ها را وادار کنیم توافقی را امضا کنند که امروز ترامپ می‌گوید، این بدترین توافق تاریخ آمریکا بوده است.

وی افزود: این موضوع به دلیل توان مذاکره کنندگان نبود، بلکه به این دلیل بود که مذاکره کنندگان ما به مردم پشت گرمی داشتند. امروز آمریکایی‌ها باید بدانند که سیاست فشار حداکثری محکوم به شکست است.

وزیر امور خارجه گفت: سیاست فشار حداکثری علیه مردم ما طراحی شده و هدف این سیاست، وادار کردن مردم به فراموشی عزت خود و اتخاذ راهی دیگر است. البته بیش از آن، تلاش برای انتقام از ملت ایران است. آنها می‌دانند که هر چه قدرت، جمهوری اسلامی دارد از مردم است.

ظریف با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس، تاکید کرد: انتخابات به مانند ادوار گذشته به دنیا نشان خواهد داد، سیاست‌های آمریکا کارآمدی ندارد. اگر آمریکایی‌ها احساس کنند که سیاست فشار حداکثر کارآمد است، این سیاست را ادامه می‌دهند و این به معنی ادامه فشار به مردم است.

وی گفت: به شهادت رساندن سردار سلیمانی کاری تروریستی بود و مردم به آمریکا نشان دادند که در کار تروریستی خود شکست خورد. اگر مردم به آن تعداد به خیابان نمی‌آمدند، آمریکا باور نمی‌کرد که در کار تروریستی خود شکست خورده است و احتمال داشت کارهای تروریستی بیشتری را انجام دهد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: ما اکنون با تروریسم اقتصادی آمریکا مواجه هستیم که بر اساس این توهم شکل گرفته، گروهی در آمریکا همیشه به دولت این کشور دروغ گفته‌اند.

ظریف تصریح کرد: این افراد از همان زمان که تحریم‌ها اعمال شد، اعلام کردند که دو الی سه ماه آینده تحریم‌ها باعث سرنگونی حکومت در ایران خواهد شد. هنوز هم یک فرد نادانی مانند آقای پمپئو به ترامپ می‌گوید که حکومت ایران در فاصله چند ماه سرنگون خواهد شد. ما می‌دانیم که آنها اشتباه می‌کنند و مردم حامی حکومت هستند.

وی با بیان اینکه ممکن است که هر کدام از ما دلخوری‌های در مورد انتخابات داشته باشیم، افزود: حتماً همه ما ترجیح دیگری در مورد انتخابات داشتیم و فکر می‌کردیم اگر افراد بیشتری تأیید صلاحیت می‌شدند، مردم حضور و انتخاب بیشتری در انتخابات می‌داشتند. امروز زمان این بحث نیست، بلکه زمان آن است که به آمریکا بگوییم سیاست فشار حداکثری شکست خورده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دست همکاران من را در سیاست خارجی تقویت کنیم، تا بتوانند در حوزه سیاست خارجی با جدیت بیشتری جلوی تحریم‌ها را بگیرند. باید آمریکا را مجبور کنیم به پای میز مذاکره بازگردد. نه مذاکره دوجانبه! بلکه مذاکره‌ای که آمریکا آن را ترک کرده است.

ظریف با بیان اینکه حضور پر شور مردم در انتخابات، بزرگ‌ترین تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سیاست‌های آمریکا است، گفت: نیاز داریم مردم در انتخابات دوم اسفند را از نظر کمیت بهترین حضور را داشته باشند و از نظر کیفیت بهترین انتخاب را داشته باشند.

وی تاکید کرد: ان‌شاءالله در روزهای بعد از ۲ اسفند، شاهد پذیرفته شدن واقعیت توسط آمریکا باشیم که این مردم همانطور که در رفراندوم تشییع «حاج قاسم» نشان دادند، سیاست ایالات متحده را نپذیرفته و در مقابل آن از کشور و مردم دفاع می‌کنند. بهترین نشانه این دفاع حضور در انتخابات است.

وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون دیدار او با سناتور «مورفی» نیز گفت: من در سفرهای خارجی درخواست‌های ملاقات دارم، کسانی که درخواست می‌کنند برخی نماینده مجلس و خبرنگار هستند، سناتورهای آمریکا از ۲۰ سال پیش با من دیدار می‌کنند و چیز جدیدی نیست.

ظریف تاکید کرد: این موضوع نشان دهنده این است که «ترامپ» و «پمپئو» چقدر از اینکه یک سناتور آمریکایی واقعیات را از وزیر امور خارجه ایران بشنود، هراسان هستند. آنها تلاش کرده‌اند با تحریم وزیر خارجه ایران، اجازه ندهند صدای مردم کشورمان به مردم آمریکا برسد؛ تلاش کردند با عدم ویزا به بنده، مانع از این شوند که صدای ایران به نهادهای بین المللی برسد.

وی تصریح کرد: آنها غافل از این واقعیت هستند که وزیر امور خارجه ایران یک فرد نیست، بلکه وزیر خارجه ایران نماینده یک مردم بزرگی است که صدای خود را هرجور شده به دنیا می‌رساند و انشاءالله با مقاومت و تلاش، بار دیگر این صدا را به تمام دنیا خواهیم رساند.

ظریف در پاسخ به سوال دیگری درباره خروج برخی شرکت‌های خارجی از کشور، گفت: اینکه برخی کشورهای دیگر در مقابل آمریکا کمتر تاب آوری دارند، موضوعی است که خودشان هم به آن رسیده‌اند. اگر به موضوعاتی که در اتحادیه اروپا مطرح می‌شود توجه کنید، می‌بینید که آنها می‌گویند باید در حوزه مالی و دفاعی استقلال بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: بیشتر جلسات در اتحادیه اروپا به این بحث پرداخته می‌شود که چرا ما در مقابل آمریکا استقلال کافی نداریم. این موضوع را مردم ایران نشان داده‌اند که می‌شود در مقابل آمریکا استقلال داشت و پیشرفت کرد.

وزیر امور خارجه افزود: مردم ما نشان دادند که نتیجه نپذیرفتن فشار آمریکا این است که ایالات متحده در دور قبل مجبور شد تحریم‌های خود را بردارد. آمریکا «برجام» و توافق ژنو را نمی‌خواست اما ناگزیر شد آن را قبول کند. اگر آن را قبول نداریم، می‌توانیم ببینیم که «ترامپ» در مورد آنچه می‌گوید.

ظریف تاکید کرد: یک بار مردم ما آمریکا را مجبور به عقب نشینی کردند و یک بار دیگر و در روز جمعه، آمریکا را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد.

وی در مورد بحث جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نیز، اظهار داشت: البته مصاحبه من را تقطیع کرده بودند. آنچه من عرض کردم این بود که ما حق داریم جعبه را خودمان بخوانیم و همچنین حق داریم در هر بررسی جعبه سیاه حضور داشته باشیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اگر قرار باشد جعبه سیاه را به دیگران داده که به جای ما اطلاعات آن را بخوانند، این کار را نخواهیم کرد، گفت: برای همین است که ما با کشورهای مختلف و به خصوص اوکراین در حال مشورت بوده و در همین راستا با لابراتوارهای مختلف تماس گرفته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم مقررات خود را به ما اعلام کنند تا ببینیم به چه میزان، حضور ایران در هر روند بررسی و تحقیق قطعی می‌شود؛ در آن صورت ما تصمیم لازم را خواهیم گرفت.

ظریف در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر FATF، ، اظهار داشت: موضع ما مشخص است و دولت همواره حامی تلاش حداکثری بوده است. خود ما بوده‌ایم که ایران را از لیست سیاه خارج کرده‌ایم. دولت یازدهم بعد از برجام این کار را انجام داد و این موضوع، از دستاوردهای ما بوده است.

وی با بیان اینکه در صحنه داخلی ما همه تلاش خود را کرده‌ایم، افزود: به لطف خدا، با تلاش حداکثری دولت و تلاش قوه قضاییه توانسته‌ایم که قوانین بسیار خوبی را به شکل آیین نامه در دولت تایید و تصویب کنیم که مجلس نیز آنها را تایید کرده و در حال اجرا هستند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: همه این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها را همکاران من در وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین وزارت امور خارجه با حضور موثر در حاشیه اجلاس‌های FATF و مذاکرات دو و چند جانبه اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

ظریف تاکید کرد: در مذاکرات سیاسی دوجانبه دستاوردهای ما که مهم‌ترین آن، قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است را بیان کرده‌ایم و در جلسات یکی دو روز گذشته، همه وزرا و نمایندگان اروپایی، آسیایی، آفریقایی، ژاپن، چین، روسیه، ترکیه و آفریقای جنوبی به شدت از ایران حمایت کردند.

وی گفت: فقط سه رژیمی که خودشان هم تروریسم بوده و هم حامی تروریسم هستند، یعنی رژیم صهیونیستی که بزرگترین تروریست دنیا است، رژیم آمریکا که اقدام آن در شهادت سردار سلیمانی به عنوان اقدامی بزدلانه مورد نفرت همه مردم منطقه قرار گرفته و هم رسماً حامی تروریسم است و همچنین رژیم عربستان سعودی که معروف خاص و عام بوده و حامی مالی داعش، النصره، القاعده و دیگران است در این مسیر کارشکنی کردند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ما اطمینان داریم که انشاالله با تلاش‌هایی که می‌شود، شرایط بهتر از آنچه تصور می‌شد، خواهد شد. اگر هم به لیست سیاه برگردیم، دوباره از نو شروع و تلاش خواهیم کرد تا کمترین خسارت به کشور وارد شود.

ظریف گفت: امروز، همکاران ما در حال تلاش هستند، تلاش ما این است که بهترین نتیجه را از اجلاس بگیریم. باید صبر کنیم تا ببینیم همکاران ما چگونه با بهانه جویی های آمریکا مقابله خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه عدم امکان انتقال لابراتوارهای استخراج اطلاعات جعبه سیاه به ایران و اظهارات وزیر خارجه کانادا تصریح کرد: ما درخواست کرده بودیم که هم نرم افزار و هم سخت افزار را به ما بدهند. همچنین از لابراتوارهای مختلف درخواست کرده بودیم که مقررات خود را برای آزمایش، بررسی و خواندن جعبه سیاه را به ما گفته و بگویند که «ترم کاندیشنهای» آنها چه بوده و در این مورد چه ضوابطی دارند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه وقتی که نتیجه مناسب بگیریم، اقدام مناسبی را خواهیم کرد، اظهار داشت: من پیش تر، هم در جلسه با وزرای پنج کشور درگیر در پرونده هواپیمای اوکراینی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و هم جلسه با نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا گفتم که هیچکس به اندازه جمهوری اسلامی نیازمند و مایل به خواندن جعبه سیاه نیست.

ظریف تاکید کرد: باید جعبه سیاه را خواند، چرا که ما هستیم که داغ دیده‌ایم، ما هستیم که بهترین جوان‌های خود را از دست داده‌ایم، این ما هستیم که نیاز داریم تا بدانیم چه اتفاقی افتاده است؛ ما بیش از همه تمایل داشته و تلاش داریم که این اتفاق صورت بگیرد و تلاش می‌کنیم بر اساس اصول و ضوابطی این کار را انجام دهیم که منافع مردم حفظ شود.