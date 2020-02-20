ترکیه سامانه موشکی «اس- ۴۰۰» روسیه را فعال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه روز پنج شنبه در گفتگویی با شبکه سی ان ان ترک اعلام کرد که این کشور سامانه پدافند موشکی اس- ۴۰۰ را که از روسیه خریداری کرده است، فعال خواهد کرد و «هیچ شک و تردیدی» در این باره وجود ندارد.

خبر فعال سازی این سامانه موشکی در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، نشریه بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ترکیه مدعی درخواست آنکارا از واشنگتن برای استقرار سامانه دفاع موشکی «پاتریوت» در مرز جنوبی این کشور با سوریه شده است.

گفته می‌شود که هدف ترکیه از استقرار این سامانه موشکی، مقابله با جنگنده‌های سوری است.

محل مورد درخواست برای استقرار این سامانه موشکی استان «ختای» در جنوب ترکیه عنوان شده تا جنگنده‌های اف ۱۶ این کشور قادر به ادامه عملیات در ادلب برای حمایت از شورشیان مسلح و تروریست در این منطقه باشند.

هنوز از پاسخ آمریکا خبری در دست نیست، اما به گفته منابع ترکیه‌ای این درخواست به نماینده آمریکا در امور سوریه تحویل داده شده است.