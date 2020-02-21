مراجع تقلید قم در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در نخستین ساعات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رأی خود را به صندوق سیار انداخت.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی نیز صبح امروز جمعه آرای خود را به صندوق سیار شماره ۵۶۲ انداخت و در این انتخابات شرکت کرد.

همچنین آیت الله العظمی جعفر سبحانی در اولین ساعات رأی گیری، در این دوره از انتخابات شرکت کرد.

آیت‌الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی نیز امروز در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد و آرای خود را در صندوق سیار شماره ۵۶۳ انداخت.

لازم به ذکر است که صندوق‌های سیار انتخابات به دفاتر سایر مراجع تقلید قم نیز در حال ارسال است تا در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان شرکت کنند.

آیت الله سید محمدجواد علوی بروجردی استاد سطوح عالی حوزه و تولیت مسجد اعظم قم، آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) نیز امروز در انتخابات شرکت کردند.

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی نیز در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت و رأی خود را به صندوق انداخت.

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی نیز با حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رأی خود را به صندوق انداخت.