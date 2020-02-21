اعلام آمادگی کامل جهت امر نظارت بر انتخابات در تمامی سطوح

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در نخستین دقایق انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین دوره میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بیانیه شماره ۸ را صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با حمد و سپاس الهی، با توجه به آغاز روند اخذ رأی در شعب سراسر کشور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، هیأت مرکزی نظارت آمادگی کامل خود را جهت امر نظارت بر انتخابات در تمامی سطوح بویژه در شعب اخذ رأی، به اطلاع عموم مردم سرافراز ایران اسلامی می‌رساند.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری