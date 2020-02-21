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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲

مدیرکل ثبت احوال کرمانشاه:

تمام ادارات ثبت احوال کرمانشاه تا پایان رای گیری دایر هستند

تمام ادارات ثبت احوال کرمانشاه تا پایان رای گیری دایر هستند

کرمانشاه_ مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: تمام ادارات ثبت احوال استان تا پایان رای گیری دایر و پاسخگوی مراجعه کنندگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر, صادق خدادادی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام ادارات ثبت احوال امروز جمعه دوم اسفندماه از زمان شروع رأی گیری تا پایان آن دایر و آماده پاسخگویی به سوالات سجلی و هویتی مردم هستند.

وی افزود: کسانی که درخواست تعویض یا صدور المثنی داشتند تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه صادر و تحویل شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه بیان داشت: کسانی که مدارک آنها هنوز تحویل نشده می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ادارات ثبت احوال در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها مدارک خود را تحویل بگیرند.

خدادادی همچنین ادامه داد: همکاران ما آماده‌اند چنانچه مردم مشکلی داشته باشند در اسرع وقت آن را رفع کنند.

کد مطلب 4858386

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