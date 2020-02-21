تمام ادارات ثبت احوال کرمانشاه تا پایان رای گیری دایر هستند

به گزارش خبرنگار مهر, صادق خدادادی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام ادارات ثبت احوال امروز جمعه دوم اسفندماه از زمان شروع رأی گیری تا پایان آن دایر و آماده پاسخگویی به سوالات سجلی و هویتی مردم هستند.

وی افزود: کسانی که درخواست تعویض یا صدور المثنی داشتند تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه صادر و تحویل شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه بیان داشت: کسانی که مدارک آنها هنوز تحویل نشده می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ادارات ثبت احوال در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها مدارک خود را تحویل بگیرند.

خدادادی همچنین ادامه داد: همکاران ما آماده‌اند چنانچه مردم مشکلی داشته باشند در اسرع وقت آن را رفع کنند.