تمام ادارات ثبت احوال کرمانشاه تا پایان رای گیری دایر هستند

به گزارش خبرنگار مهر, صادق خدادادی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام ادارات ثبت احوال امروز جمعه دوم اسفندماه از زمان شروع رأی گیری تا پایان آن دایر و آماده پاسخگویی به سوالات سجلی و هویتی مردم هستند.
وی افزود: کسانی که درخواست تعویض یا صدور المثنی داشتند تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه صادر و تحویل شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه بیان داشت: کسانی که مدارک آنها هنوز تحویل نشده میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ادارات ثبت احوال در تمام شهرستانها و بخشها مدارک خود را تحویل بگیرند.
خدادادی همچنین ادامه داد: همکاران ما آمادهاند چنانچه مردم مشکلی داشته باشند در اسرع وقت آن را رفع کنند.
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