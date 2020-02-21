تاکنون ۳۰ درصد واجدان شرایط رای در تفت در انتخابات شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوکار، پیش از ظهر جمعه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: تمام شعب برگزاری انتخابات در شهرستان تفت در حال فعالیت هستند و ۶۶ شعبه ثابت و سیار در حال جمع آوری آرا مردم هستند.

وی عنوان کرد: یک شعبه در این شهرستان نیز به اقلیت زرتشتی اختصاص یافته و آرا هموطنان زرتشتی این شهرستان را جمع آوری می‌کند.

نوکار ادامه داد: ۳۸ شعبه سیار و ۲۸ شعبه ثابت در بخش نیر و گاریزات مشغول رأی گیری از واجدان شرایط هستند.

فرماندار تفت یادآور شد: آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات در شهرستان تفت ۳۰ هزار و ۶۷ نفر است که تاکنون ۳۰ درصد این آمار در انتخابات شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اغلب مردم در مناطق روستایی آرا خود را به صندوق می‌ریزند، تاکید کرد: مردم حتماً شناسنامه و شماره ملی به همراه داشته باشند و حضور در انتخابات را موکول به ساعات آخر نکنند.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه تفت از شهرستانهای ییلاقی استان یزد به شمار می‌رود، در روزهای تعطیل معمولاً آمار ساکنان در این منطقه افزایش چشمگیری می‌یابد که این امر در آمار افراد واجد شرایط و میزان مشارکت در انتخابات اثرگذار است.

تفت به همراه میبد یک حوزه انتخابیه را تشکیل می‌دهد که از این حوزه یک نماینده راهی مجلس خواهد شد.