سرمربی تیم فوتبال ملی حفاری اهواز برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم اعضای هیئتمدیره باشگاه ملی حفاری اهواز، اسماعیل قنبری سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه از این تیم جدا شد و امین جعفری کمکمربی این تیم تا تعیین سرمربی جدید عهدهدار مسئولیت فنی تیم فوتبال ملی حفاری شد.
مذاکرات برای انتخاب سرمربی جدید ملی حفاری آغاز شده و تصمیم نهایی برای انتخاب سرمربی از بین گزینههای مطرح شده فردا توسط سید سالار محمدنیا مدیرعامل باشگاه اعلام میشود.
تیم فوتبال ملی حفاری اهواز تا پایان هفته نوزدهم مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاههای کشور با ۲۰ امتیاز در مکان نوزدهم جدول ردهبندی گروه دوم رقابتها قرار دارد.
مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاههای کشور با حضور ۲۷ تیم در ۲ گروه در حال برگزاری است.
استقلال ملاثانی، نفت امیدیه، فولاد نوین خوزستان و شهرداری ماهشهر دیگر نمایندگان خوزستان در این رقابتها هستند.
نظر شما