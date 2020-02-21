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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۴۳

«جشن ملی»؛

شمخانی: بدون شک پیروز واقعی انتخابات مردم هستند

شمخانی: بدون شک پیروز واقعی انتخابات مردم هستند

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بدون شک پیروز واقعی انتخابات مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری ودبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انداختن رای خود در صندوق اخذ رای مستقر در مسجد ولی عصر تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه حضور پرشور مردم باز هم دشمن را ناامید کرد و این پای کار بودن مردم فقط یک پیام دارد، اینکه دشمن حتی با جنگ روانی و استفاده از رسانه‌های معاند نمی‌تواند خللی در وحدت مردم ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بدون شک پیروز واقعی انتخابات مردم هستند، اظهار داشت: مردم قطعاَ گلایه‌ها و دغدغه‌هایی دارند و این وظیفه مسئولان را سنگین‌تر می‌کند که حتما خواسته‌های مردم را گوش داده و امیدواریم مجلس بعدی تمام تلاش خود را برای برطرف کردن دغدغه های مردم انجام دهد.

کد مطلب 4858862

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