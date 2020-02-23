  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

از طریق گذرگاه مرزی تل ابیض صورت می گیرد؛

پیشنهاد گوترش برای ارسال کمکهای بشر دوستانه به شمال شرق سوریه

پیشنهاد گوترش برای ارسال کمکهای بشر دوستانه به شمال شرق سوریه

دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد ارسال کمک های بشر دوستانه به شمال شرق سوریه از طریق یک گذرگاه مرزی با ترکیه را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت پیشنهاد ارسال کمک‌های بشر دوستانه به سوریه از طریق یک گذرگاه مرزی با ترکیه ارائه داد.

وی افزود: از لحاظ امنیتی و لجستیکی در شرایط کنونی، گذرگاه مرزی تل أبیض بهترین جایگزین برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به سوریه است.

گوترش تاکید کرد که این کمک‌های بشر دوستانه برای غیر نظامیان در شمال شرق سوریه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد که سازمان ملل توانسته دارو و تجهیزات پزشکی از طریق هوایی به شمال شرق سوریه ارسال کند اما از طریق زمینی این مسأله هنوز صورت نگرفته است.

پیش از این شورای امنیت از گوترش خواسته بود پیشنهاد خود را در خصوص یک راهکار جایگزین برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه از طریق گذرگاه‌های مرزی ارائه دهد.

کد مطلب 4860588
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها