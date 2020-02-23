اجرای قوانین منع آمد و شد در ایتالیا به دلیل شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با مرگ دومین شهروند ایتالیایی مبتلا به کرونا، دولت این کشور برای مقابله با گسترش ویروس کرونا تدبیرهایی در دستور کار قرار داده و امیدوار است شیوع اپیدمی در شهرهای شمالی را متوقف کند.

مرکز شیوع ویروس جدید کرونا موسوم به کووید- ۱۹ در ایتالیا منطقه لومباردی در شمال آن است و در همین رابطه دولت ایتالیا شامگاه شنبه، سوم اسفند (۲۲ فوریه) ورود و خروج شهروندان به چند شهر این منطقه را ممنوع اعلام کرد.

بر پایه مقرراتی که دولت ایتالیا وضع کرده رفت و آمد به چند شهر استان لومباردی فقط در موارد استثنایی و با دریافت مجوز ممکن است.

وزارت بهداشت ایتالیا تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در منطقه لومباردی را ۷۹ نفر گزارش کرده است. این بالاترین موارد شناسایی شده در یک کشور اروپایی محسوب می‌شود.

دولت ایتالیا علاوه وضع مقررات منع رفت و آمد در شهرهایی که بیشترین موارد ابتلاء در آنها شناسایی شده، تمام فروشگاه‌های مواد غذایی، بارها، رستوران‌ها و مراکز ورزشی و آموزشی در لومباردی را برای یک هفته تعطیل اعلام کرده است.