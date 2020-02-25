سقوط ۱۰۰۰ واحدی شاخص بورس آمریکا / کل سود داوجونز از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، با شیوع سریع ویروس کرونا در خارج از چین، نگرانی از کند شدن طولانی‌مدت اقتصاد جهان باعث شد تا سهام آمریکا در پایان معاملات روز دوشنبه (بامداد سه‌شنبه به وقت تهران) سقوط کنند.

میانگین صنعتی داوجونز ۱۰۳۱.۶۱ واحد یا ۳.۵ درصد سقوط کرد تا به ۲۷۹۶۰.۸۰ واحد برسد. اس‌اندپی ۵۰۰ با از دست دادن ۲.۲۵ درصد از ارزش خود به ۳۲۲۵.۸۹ واحد رسید، در حالی که کامپوزیت نزدک ۳.۷۱ درصد سقوط کرد و در ۹۲۲۱.۲۸ واحد بسته شد.

به این ترتیب شاخص داوجونز کل سود ۲۰۲۰ خود را از دست داد و از سطح ابتدای امسال ۲ درصد هم پایین‌تر رفت. اس‌اندپی ۵۰۰ هم بدترین سقوط خود در ۲ سال اخیر را ثبت کرد و کل سود امسال خود را از دست داد.

لری بندیکت، مدیرعامل آپرتیونیستیک تریدر، می‌گوید: دومین اقتصاد بزرگ جهان تعطیل شده است مردم هنوز این را کاملاً درک نکرده‌اند. احتمالاً سقوط ۱۰ تا ۱۵ درصدی سهام شروع شده است.