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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۹

در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار هفتم اسفند ۹۸ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید

نرخ دلار هفتم اسفند ۹۸ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) در جریان  معاملات امروز ۷ اسفند ۹۸ صرافی های بانکی به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در صرافی‌های بانکی ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان خریداری شده و ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

قیمت هر یورو هم برای خرید ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و برای فروش ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.

کد مطلب 4863646

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    نظرات

    • amir IR ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام چه کسی داره قیمت گذاری میکنه معلومه ؟

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