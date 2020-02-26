نرخ دلار هفتم اسفند ۹۸ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در صرافی‌های بانکی ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان خریداری شده و ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

قیمت هر یورو هم برای خرید ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و برای فروش ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.