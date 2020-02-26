به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ترابی با بیان اینکه هجوم ملخ‌ها به زمین‌های کشاورزی شهرستان پارسیان اول اسفندماه دیده شده است، افزود: هجوم ملخ‌ها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان پارسیان مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد بحران در استان هرمزگان چهارم اسفندماه برای مقابله با این آفت تشکیل شده است، تصریح کرد: میزان خسارت احتمالی هجوم ملخ‌ها پس از پایان سم پاشی اعلام می‌شود.

ترابی ادامه داد: ۱۵ گروه دیده بان و ۱۵ گروه سم پاش کار مبارزه با ملخ‌های صحرایی را در غرب هرمزگان با مرکزیت شهرستان پارسیان برعهده دارند.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: برای مقابله جدی با موج جدید حمله ملخ‌های صحرایی به مزارع و باغ‌ها، مراتع و جنگل‌ها نیاز به همکاری همه جانبه همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی اضافه کرد: نخستین دسته ملخ‌های مهاجر صحرایی در هرمزگان چهارم بهمن ماه پارسال در بندر نخیلو از توابع بندرلنگه در غرب هرمزگان گزارش شد این ملخ‌ها به علت نبود بارش و غذای کافی در سواحل دریای سرخ و عربستان به مناطق مختلف از جمله یمن، عمان و ایران مهاجرت کردند.

ترابی اظهارداشت: دومین گزارش از ورود آفت ملخ به هرمزگان دوم اسفندماه سال گذشته از بخش سندرک میناب واقع در شرق این استان (در فاصله ۴۵۰ کیلومتری از کانون اول در بندرلنگه) دریافت شد این ملخ‌ها باعبور از کشور عمان، دریای عمان و سواحل مکران وارد خاک ایران شدند.