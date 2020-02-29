کوروش بهادری در گفتگو با مهر درباره سرنوشت این سالن در واپسین روزهای سال ۹۸ بیان کرد: با توجه به حجم بالای کار در این سالن که به عنوان بزرگ‌ترین سالن ورزشی استان شناخته می‌شود، با تأمین اعتبارات لازم تا پایان سال این سالن جهت استفاده عموم آماده بهره‌برداری می‌شود.

بهادری در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی این سالن عنوان کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان و شهرداری به دلیل استقرار این سالن در خارج از محدوده شهری مسئولیت این سالن را قبول نمی‌کنند و همین مشکلات عدیده‌ای را در مسیر افتتاح ایجاد کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که مشکل عدم اتصال آب تنها معضل عدم افتتاح سالن عنوان شده است، بیان کرد: تمامی زیرساخت‌ها از جمله کف‌پوش، روشنایی و… آماده شده است، اما صرف هزینه بالای خط انتقال برق موجب کمبود اعتبار در اتصال آب شده است، اما این مشکل را با استقرار یک تانکر آب موقتاً حل کرده‌ایم.

بهادری در انتها بر افتتاح این سالن تا انتهای سال تاکید کرد.

با انتخاب خراسان شمالی به عنوان میزبان مسابقات کشتی جام باشگاه‌های جهان در پاییز امسال مشکل زیرساخت و نبود سالن مناسب بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه این اتفاق بود. آن روزها سالن‌های مختلفی جهت میزبانی مطرح می‌شدند. تا اینکه سرکشی استاندار و هیأت اجرایی برگزاری مسابقات از سالن در مراحل پایانی ساخت شهر آشخانه، نامزد دیگری برای میزبانی از این مسابقات بر سر زبان‌ها انداخت. بزرگ‌ترین سالن ورزشی استان به بهانه برگزاری این مسابقات می‌شد، به بهره‌برداری برسد. اما هر چه بود، این اتفاق میسر نشد.