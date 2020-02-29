مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از تمهیدات گسترده این جمعیت برای مقابله با آثار احتمالی گسترش ویروس کرونا خبر داد و افزود: به موجب مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به مشارکت مؤثر در فرایند کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

وی گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان دستگاه اجرایی معین دانشگاه علوم پزشکی، با تمام توان و ظرفیت عملیاتی در این عرصه حضور دارد.

وی با توجه به هشدار وزارت بهداشت برای هفته جاری گفت: تمهیدات لازم از سوی جمعیت هلال احمر استان با توجه به زیرساخت‌های موجود برای کمک به متاثرین احتمالی در صورت افزایش شمار مبتلایان اتخاذ شد و همه معاونت‌ها و واحدهای عملیاتی هلال احمر استان در آماده باش کامل قرار دارند.

اکبری همچنین گفت: هم اکنون دهها تیم از نجاتگران هلال احمر در مبادی ورودی استان مشغول اجرای طرح تب سنجی از مسافرین ورودی هستند که این عملیات با هماهنگی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان در حال انجام است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: با توجه به گستردگی دامنه شیوع ویروس کرونا و نگرانی عمومی از آن، جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین سازمان امدادی و با توجه به رسالت انسانی و اخلاقی که همان کاهش آلام بشری است با بسیج تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در این عرصه مشارکت دارد و از ارائه هرگونه کمک و خدمت به همنوعان نیازمند دریغ نخواهد کرد.

وی باردیگر بر اهتمام جدی شهروندان بر رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی گفت: ویروس کرونا چالشی جهانی است که شکست آن در سطح ملی، نیازمند عزم همگانی و مشارکت متعهدانه همه افراد است.