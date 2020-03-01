شرکت لوک بسون با وام ۱۰۰ میلیون دلاری دوباره شروع به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بعد از بیش از هشت ماه مذاکره، شرکت یوروپاکور متعلق به لوک بسون که در پاریس واقع است بالاخره با تأمینکننده مالی خود یعنی صندوق نیویورکی «واین آلترناتیو اینوستمنتس» به توافق رسیده است.
این شرکت که در بورس اوراق بهادار فرانسه هم حضور دارد، در ماه مه سال گذشته توسط یک دادگاه فرانسوی در لیست تعلیق بدهی قرار داده شد. این تعلیق بدهی اخیراً تمدید شد تا یوروپاکور بتواند برنامه بازسازی خود را تکمیل کند.
«واین» قبول کرده به یوروپاکور یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری بدهد تا شرکت دوباره جان بگیرد و دوباره شروع به تهیه و ساخت مجموعهای از فیلمهای سینمایی بکند. این شرکت ۲ فیلم انگلیسی زبان و یک فیلم فرانسوی زبان در سال تهیه و توزیع میکند. شرکت همچنین مسئولیت تهیهکنندگی سریالهای انگلیسیزبان را بر عهده خواهد داشت. شرکت کار توزیع را در فرانسه انجام میدهد اما دیگر مانند گذشته در ایالات متحده توزیع نخواهد کرد.
یوروپاکور در ۲ سال اخیر هیچ پروژهای تهیه نکرده است. بسون به فیلمسازی برای شرکت ادامه خواهد داد و با یک قرارداد پنج ساله که میتواند ۲ سال دیگر هم تمدید بشود، مدیر هنری شرکت باقی میماند.
آخرین فیلم این کارگردان یعنی «آنا» حدود ۳۱ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. این کارگردان در مسیر حرفهای کارش توانسته تعدادی از پرفروشترین فیلمهای فرانسه از جمله «عنصر پنجم»، «لئون حرفهای»، «لوسی» و «ربودهشده» را به بازارهای جهانی صادر کند.
«واین» که در امر رسانه و صنعت سرگرمی سرمایه گذاری میکند، حالا در قالب این قرارداد صاحب ۶۰.۱۵ درصد از سهام یوروپاکور خواهد بود.
از دیگر فیلمهای این کمپانی میتوان به «ترنسپورتر» با بازی جیسون استاتهام، «لوسی» با نقشآفرینی اسکارلت جوهانسون و فیلم علمیتخیلی «والرین و شهر هزاران سیاره» اشاره کرد.
کمپانی «واین» همچنین سهام غالب گروه ویلج رود شو انترتینمنت را در اختیار دارد.
تحت قراردادی که اعلام شده و تمام اعضای هیأت مدیره یوروپاکور با آن موافقت کردهاند، سهام شرکت هولدینگ بسون یعنی فرانتلاین که قبلاً ۳۸ درصد بود به ۱۰.۶ درصد کاهش داده میشود و شرکت فاندامنتال چین که قبلاً سهامی ۲۸ درصدی داشت با ۹.۳۶ درصد سهم در شرکت باقی میماند. فالکون استراتژیک پارتنرز سهمی ۶.۲۹ درصدی از شرکت خواهد داشت.
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