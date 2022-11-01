به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ۲ کمپانی در تلاش هستند تا سریالی در حال و هوای فیلم «لوسی» که فیلمی اکشن و موفق با بازی اسکارلت جوهانسون بود بسازند.

«ویلیج بردشاو» و «یوروپاکورپ» که سازنده این سریال هستند، داستان آن را کاملاً مخفی نگه داشته‌اند، اما گفته شده در حال مذاکره با مورگان فریمن هستند تا وارد این سریال شود.

فیلم «لوسی» به کارگردانی لوک بسون ساخته شد و بیش از ۴۶۰ میلیون دلار فروش و عنوان پرفروش‌ترین فیلم فرانسوی تاریخ سینما را از آن خود کرد.

فریمن یکی از بازیگران فیلم علمی-تخیلی «لوسی» در سال ۲۰۱۴ بود. وی در نقش دانشمندی بازی کرد که شاهد این بود که وقتی دارویی به بدن شخصیت جوهانسون تزریق می‌شود، وی مهارت‌های زیاد مغزی کسب می‌کند و موفق می‌شود تا از ۷۰ درصد ظرفیت مغزش استفاده کند. وقتی او موفق می‌شود تا با ادامه استفاده از این دارو به ظرفیت ۱۰۰ درصد مغزی دست پیدا کند ناپدید می‌شود.

انتظار می‌رود فریمن دوباره در نقش پروفسور نورمن در این سریال هم جلوی دوربین برود.

لوک بسون به تازگی فیلمبرداری «داگ‌من» را به پایان برده که داستانش درباره کودکی است که زندگی سختی دارد و از طریق عشق به سگ‌هایش نجات می‌یابد. بسون خودش فیلمنامه «داگ‌من» را نوشت و در کمپانی خودش آن را تولید کرد.

وی از طریق کمپانی «یوروپا کورپ» که خودش تاسیس کرده در حال گسترش فیلم‌هایی است که خودش قبلاً سازنده آنها بوده و قصد دارد در دنباله و مسیر داستانی آنها فیلم‌ها و سریال‌هایی جدید بسازد.

مورگان فریمن به تازگی در یک فیلم اکشن با عنوان «بزرگراه بهشت» در کنار ژولیت بینوش و فرانک گریلو بازی کرده است.