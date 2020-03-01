تجهیزات اورژانس و بیمارستان های هدف کرونا تامین است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در خصوص برگزاری جلسه کمیته فنی و عملیات قرارگاه مدیریت بیماری کرونا که عصر یکشنبه برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور نمایندگان برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که در طی آن، شهرداری گزارش عملکرد خود در خصوص مقابله و پیشگیری از کرونا ویروس را بیان کرد.

وی افزود: شهرداری در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته و در رابطه با نظافت شهر و اماکن عمومی، تمهیدات خوبی را انجام داده است.

کولیوند با بیان اینکه در این جلسه در خصوص حمایت از مددجویان کمیته امداد نیز بحث و تبادل نظر شد، تصریح کرد: سازمان اورژانس، کشور، روزانه پاسخگوی ۱۰ تا ۱۵ هزار تماس از سوی مردم عزیز در موضوع کرونا ویروس است.

وی با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی ویژه در سطح کشور همچنان فعال هستند، خاطرنشان کرد: آمبولانس‌های ویژه انتقال بیماران کرونا ویروس فعال بوده و هیچ گونه خللی در کار اورژانس به وجود نیامده و علاوه بر خدماتی که قلبا به مردم ارائه می‌شد، خطوط ویژه ای که برای کرونا ویروس تدارک دیده شده نیز پاسخگوی نیازهای مردم است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر اینکه سفرهای غیرضروری باید کنسل شود، عنوان کرد: چنانچه مردم در خصوص کرونا ویروس سوالی داشتند می‌توانند با ۱۹۰ تماس بگیرند و اگر علائمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس را یکجا، در خود مشاهده کردند، سریعاً با ۱۱۵ تماس بگیرند تا از طریق آمبولانس‌های ویژه به نزدیک ترین بیمارستان هدف، انتقال داده شود.

وی افزود: ۸۰ درصد بیماران مبتلا به کرونا ویروس در منزل بهبود پیدا کرده و در ۲۰ درصد مواقع نیاز به بستری در بیمارستان‌ها دارند. در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از هموطنان بهبود پیدا کرده و ترخیص شده‌اند.

کولیوند در خصوص تجهیزات مورد نیاز اورژانس بیان کرد: تجهیزات‌های موردنیاز بیمارستان‌های هدف کروناویروس تامین است.

وی با اشاره به تعداد کافی آمبولانس‌های اورژانس، اظهار کرد: تمام نیروی‌های اورژانس در حالت آماده باش کامل به صورت شبانه روزی قرار دارند و اگر مشکلی ایجاد شود، می‌توانیم به طور کامل همه موارد را پوشش دهیم.

وی توضیح داد: از نظر لباس و تجهیزات لازم به مقدار مناسب تهیه شده و در انبار نگهداری می‌شود و در مجموع مشکلی در این زمینه نیست.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه پرسنل اورژانس با آخرین تجهیزات ایمنی برای مقابله با ویروس کرونا تجهیز هستند، یادآور شد: از زمان شیوع ویروس کرونا تمهیدات لازم پیش بینی شد و منابع مالی آن تامین شد.