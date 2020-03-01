کشف ۷ فقره سرقت طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان نهاوند

سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نهاوند طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ نفر سارق دستگیر و به یگان‌های انتظامی دلالت شدند.

وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های لازم و اقدامات فنی و تخصصی انجام‌شده بر روی متهمان دستگیرشده ۷ فقره سرقت شامل ۴ فقره سرقت مغازه، ۲ فقره اماکن خصوصی و یک فقره جیب‌بری اعتراف و کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بابیان اینکه در این خصوص برای متهمان پرونده قضائی تشکیل و در حال پیگیری است، گفت: خوشبختانه با هوشیاری عوامل پلیس فتای شهرستان نهاوند نیز عامل برداشت غیرمجاز اینترنتی از شهروند نهاوندی بازداشت شد.

وی افزود: در پی مراجعه و شکایت شخصی به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز بیش از ۱۰۵ میلیون ریال از حسابش موضوع پس از تشکیل پرونده تا شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان ارتکاب جرم در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ ساکی اظهار کرد: پس از ثبت شکایت این فرد تحقیقات برای واکاوی زوایای پنهان پرونده آغاز و تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان داد که سارق پس از جعل درگاه بانکی و کسب اطلاعات بانکی افراد اقدام به برداشت از حساب بانکی مالباخته به‌صورت اینترنتی کرده است، در ادامه با پیگیری‌های شبانه‌روزی این پلیس متهم شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان مقوله امنیت را موضوعی مشارکتی عنوان و از همه شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی همکاری لازم را با پلیس در راستای امنیت هرچه بیشتر داشته باشند.