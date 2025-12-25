  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

دستگیری باند ۳ نفره کلاهبرداران اینترنتی در دزفول

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان دزفول از دستگیری یک باند ۳ نفره حرفه‌ای کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از دستگاه اسکیمر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با همکاری مأموران کلانتری ۱۱ و پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهمان را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه اسکیمر مورد استفاده در جرایم اینترنتی، ۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به‌کاررفته در ارتکاب جرم و تعداد ۶۰ عدد کارت بانکی متعلق به مالباختگان کشف شد.

سرهنگ بردیا با اشاره به تحت تعقیب بودن کلاهبرداران دستگیرشده در مراجع قضائی سایر استان‌های کشور تصریح کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

