مصرف زیاد میوه با بروز علائم کمتر یائسگی مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه روش هورمون‌درمانی شیوه ای قابل قبول در درمان علائم مرتبط با یائسگی برای بسیاری از زنان است، اما در حال حاضر گزینه های درمانی غیردارویی برای زنان در معرض ریسک بالا و زنانی که کاندیدای هورمون درمانی نیستند، در حال پژوهش و تحقیق است.

محققان در حال حاضر بر شناسایی فاکتورهای قابل اصلاح در سبک زندگی به منظور پیشگیری یا کاهش علائم یائسگی تاکید و توجه دارند.

«استفانی فابیون»، پژوهشگر عضو انجمن یائسگی آمریکای شمالی، در این باره می گوید: «این مطالعه کوچک، شواهد مقدماتی در رابطه با تاثیر مصرف میوه و سبزیجات را بر علائم یائسگی ارائه می نماید.»

مطالعات قبلی نشان داده اند که فاکتورهای رژیم غذایی نقش اساسی در تولید استروژن، متابولیسم و متعاقباً علائم یائسگی دارند.

در این مطالعه، محققان پافراتر گذاشته و به بررسی میوه های خاص و تاثیرشان بر انواع علائم یائسگی پرداختند.

مطالعه نشان داد مصرف روزانه یک عدد سیب به دوری از علائم یائسگی کمک می کند. همچنین محققان مشاهده کردند اگرچه برخی میوه ها و سبزیجات رابطه معکوس با علائم یائسگی دارند، اما مصرف زیاد آنها می تواند با بروز برخی مشکلات ادراری مرتبط باشد.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.