پهپادهای متخاصم در نزدیکی پایگاه نظامی روسیه سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز روسی آشتی ملی مستقر در سوریه اعلام کرد که روز گذشته یک حمله پهپادی علیه پایگاه نظامی «حمیمیم» متعلق به روسیه خنثی شد.

عناصر تروریست در حومه شمال شرقی لاذقیه قصد داشتند با انجام این حمله پهپادی، پایگاه نظامی مذکور را هدف قرار دهند.

پدافند هوایی که مسئول حفاظت از این پایگاه روسی است، با شلیک چند موشک، پهپادهای مذکور که قصد نزدیک شدن به «حمیمیم» را داشتند به عقب راندند.

در جریان این حملات، پهپادهای متخاصم هدف قرار گرفته و تمام آنها سرنگون شدند.

این نخستین باری نیست که گروه های تروریستی، قصد حمله به پایگاه نظامی روسیه را دارند.