هوانیروز نقطه اتکا و قوتی برای نیروهای نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از بخش‌های مختلف ستاد هوانیروز در جمع فرماندهان و کارکنان، فنی گفت: هوانیروز به لطف خداوند منان و همت شما متخصصین فنی و خلبانان مومن و ولایت مدار در اوج قدرت است، امروز هوانیروز نقطه اتکا و قوت قلبی در بین یگان های نظامی است ‌

وی با اشاره به تعمیر و نگهداری متخصصان هوانیروز در حوزه اورهال و تولید قطعات، افزود: از اینکه به جایگاهی رسیده ایم که می توانیم در حوزه بازآمد و تولید قطعات خودکفا بشویم، بسیار کار بزرگ و ارزشمندی در بخش ناوگان هوانیروز است، ما باید تلاش کنیم تا روی پای خود ایستادن را به همگان نشان دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش علاوه بر بازدید از بخش های فنی هوانیروز چند طرح رفاهی و همچنین باشگاه ورزشی ستاد هوانیروز را نیز افتتاح کرد.

امیر حیدری در بازدید بخش های مختلف ستاد هوانیروز، گفت: هوانیروز باید قدرتمند در تمامی عرصه های فنی و عملیاتی باشد، هوانیروز نقطه اتکا و قدرت در بین یگان های نظامی است.