درخواست افزایش سقف اختیارات مالی شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی پیش از آغاز جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه ای که اعضای شورا با شهردار تهران داشتند، گفت: جلسه صبح ما جلسه تلفیق بود اما در ساعات میانی تبدیل به جلسه هم اندیشی نیز شد.

وی افزود: صبح امروز جلسه تلفیق بودجه برای بحث درخصوص مصارف فرهنگی- اجتماعی تشکیل شده بود زیرا کمیسیون فرهنگی- اجتماعی نظراتی نسبت به لایحه داشتند و تغییراتی را مطرح کرده بودند. با توجه به اینکه نظرات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه یکسان نبود، پیشنهادات در کمیسیون تلفیق مطرح شد و خوشبختانه به توافقات خوبی رسیدیم. عمده بحث ساعت اول تلفیق به نظرات کمیسیون فرهنگی- اجتماعی گذشت.

هاشمی ادامه داد: بعد از ساعت ۸ شهردار تهران به جلسه آمد و نظراتی در خصوص بودجه مطرح کرد و درخواست کرد با توجه به افزایش قیمت املاک، سقف اختیاراتش در قراردادها افزایش پیدا کند. زیرا قیمت ها به شدت افزایش داشته و اختیارات شهردار در امضای قراردادها برای حل مسائل اجرایی سقف پائینی دارد. بنابراین پیشنهاد شد به دو روش یکی پیشنهاد اصلاح در صحن و دیگری ارسال یک دو فوریتی به شورا، این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که لایحه دو فوریتی به شورا ارسال شده که در این جلسه یا جلسه آینده اعلام وصول خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز با شهردار مطرح بود، موضوع انتصابات و رنجشی که برخی از اعضاء در این حوزه داشتند، مطرح شد. همیشه در بحث انتصابات گلایه هایی وجود دارد که اعضا این گلایه ها را مطرح و شهردار به آن پاسخ می دهد. شهردار تهران نیز اعلام کرد که یکی از مشکلات جدی و آزاردهنده موضع انتصابات است زیرا تعداد مدیرانی که در شهرداری فعالیت می کنند بالاست و هر تغییراتی می تواند مسائل و مشکلاتی ایجاد کند و در این زمینه خواستار همراهی بیشتر اعضاء شدند.

هاشمی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: ۲۱ نفر اعضا با توجه به اطلاعاتی که نسبت به مدیر قبلی و جدید دارند، نظراتی را هم دارند و این نظرات را منتقل می کنند و شاید سوءتفاهماتی در این رابطه ایجاد شود. با توجه به ساختار شهرداری باید در موضوع انتصابات تعامل بیشتری ایجاد شود.

وی در پاسخ به پرسشی که آیا امروز بررسی لایحه بودجه به اتمام می رسد؟ گفت: تغییرات در این روز زیاد است و بعید می دانیم امروز رسیدگی به تمام امور را تمام کنیم.