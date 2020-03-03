سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، قطعه یک آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) هستیم.

وی افزود: محور چالوس و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش برف و باران، محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور هراز و آزادراه تهران - شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: همچنین شاهد ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردیس و در آزادراه کرج - تهران محدوده گرمدره و در محور شهریار - تهران محدوده شهر قدس هستیم.

سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی گفت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های قزوین، البرز، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی و بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان گزارش شده است.

وی تاکید کرد: جهت تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر کشور همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.