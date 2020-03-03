گزارش اقدامات مدیریت بحران نباید پشت درهای بسته بماند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی، در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید موضوع کرونا را تنها از دید پزشکی نگاه کرد، اظهار داشت: همانطور که وزارت بهداشت در صف اول مقابله با ویروس کرونا قرار دارد، شهرداری نیز در صف اول خدمات‌رسانی در حوزه خدمات شهری است. نباید موضوع ویروس کرونا را صرفاً یک موضوع بهداشتی و درمانی دید بلکه باید نگاهی اجتماعی به آن داشت.

وی با اشاره به اینکه در بحران‌هایی مانند زلزله، سیل و حتی آتش‌سوزی پلاسکو، تکلیف مدیریت شهری مشخص بود و نهادهای مربوطه فعال شدند، افزود: تعداد تلفات این ویروس در شهر تهران بیش از این حوادث است بنابراین باید مشخص شود چه اقدامی برای شهر و شهروندان انجام می‌شود؛ این موضوع باید حفظ شود که چه فعالیتی می‌کنیم، درحالی‌که اکنون چنین مسئله‌ای از سوی شهروندان حس نمی‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کاهش درآمدهای شهرداری اظهار داشت: شیوع این بیماری در تمام بخش‌های شهرداری ایجاد مشکل کرده؛ برج میلاد تعطیل شده و مطمئناً کاهش درآمد خواهد داشت. ورزشگاه‌های شهرداری و مترو هم چنین وضعیتی دارند بنابراین شهرداری بیشترین تأثیر را از این ویروس خواهد دید البته در حوزه خدماتی نیز این‌گونه است؛ ۸۰ هزار راننده تاکسی و تعداد زیادی راننده اتوبوس روزانه با شهروندان در ارتباط هستند و شهرداری روزانه خدماتی به شهروندان ارائه می‌دهد که باید احساس ایمنی داشته باشند. شست‌وشوی اتوبوس‌ها و مترو، بخشی از این اقدامات است. مبلمان شهری باید ضدعفونی شود. ما دقیقاً نمی‌دانیم ستاد بحران در این روز چه کاری انجام می‌دهد. باید گزارش ستاد بحران در صحن شورا به گوش مردم برسد؛ نه در اتاق‌های بسته گفت‌وگو کنند. این اشتباه حوزه مدیریت است که بیماری را تنها در حوزه پزشکی محدود می‌کند.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه شهر تهران در سال ۹۹ گفت: باید اعتبارات ما به سمت حق حیات و حق سلامت شهروندان برود و این موضوع باید بودجه را تحت تأثیر قرار دهد زیرا مهم‌ترین مسئله حیاتی، حق حیات و سلامت شهروندان است.

مسجدجامعی تأکید کرد: باید فضای اعتماد اجتماعی شکل بگیرد که این فضا با ارائه گزارش عملکردها در صحن علنی و به مردم اتفاق می‌افتد. باید صدای این بحران از شورا شنیده شود.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در شورا گفت: حق حیات مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری است. در حوادثی که تلفات کمتری داشت نیز ما صورتجلسه را عوض کردیم. ما این دغدغه را داریم و همه درگیر این مسئله هستیم بنابراین باید نسبت به آن توجه بیشتری نشان دهیم. ممکن است پروژه‌ای مانند لاله‌زار ۶ ماه دیگر به اتمام برسد. ما الان باید جان مردم را به آنها برگردانیم و تمام حوزه‌های مدیریت شهری را درگیر این موضوع کنیم.