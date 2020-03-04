شکوفایی اشتغال روستایی با افتتاح ٢۵٠٠ طرح

سهراب مختاری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال روستایی و فراگیر که از طرحهای حمایتی و دستگاههای اجرایی استان بود به زودی به بهرهبرداری میرسد.
وی اضافه کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخشی از ۲۵۰۰ طرحهایی است که در استان فارس در حوزه اشتغال روستایی و فراگیر به بهره برداری میرسد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس یادآور شد: در راستای بهبود مصارف به منابع بانکی در استان فارس نیز یک هزار و ٢١٢ طرح در استان فارس به زودی افتتاح خواهند شد.
او ادامه داد: مصارف منابع بانکی از جمله شاخصهای اقتصادی است که نقش ویژهای در بهبود وضعیت اقتصادی استان میتواند داشته باشد.
وی در خصوص حجم سرمایه گذاری نیز تاکید کرد: ۱۲۱۲ طرد در راستای بهبود مسائل و منابع استان فارس با بیش از ۲,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مختاری اضافه کرد: استانداری فارس هفت بانک مرکزی عامل و وزارت کار رفاه و امور اجتماعی در این پروسه ضمن همکاری با یکدیگر در زمینه بهبود و اجرایی شدن ۱۲۱۲ را فراهم کردند.
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