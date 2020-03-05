مرگ پرستار رشتی به علت عفونت دستگاه تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نقی پور در این باره اعلام کرد: «غلامرضا وثوقی کیا» پرستار فداکار رشتی که پرستار اتاق عمل‌های بیمارستان پورسینا و آریای رشت بود به علت عفونت دستگاه تنفسی جان باخت.

دکتر نقی پور افزود: این پرستار در آستانه بازنشستگی بود.

در همین رابطه نیز استاندار گیلان با صدور پیامی مرگ این پرستار فداکار را به جامعه درمانی و پرستاری و خانواده وی تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

خبر درگذشت پرستار گرانقدر غلامرضا وثوقی کیا موجب تأثر و تألم بسیار گردید.

بی شک مجاهدت‌های این پرستار فداکار در خط مقدم خدمات رسانی به مردم که با جانفشانی همراه بوده، جلوه‌هایی از ایثار اجتماعی و مسئولیت پذیری جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی در جریان مبارزه با گسترش ویروس کرونا را به نمایش گذاشته است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، مصیبت وارده را به جامعه پزشکی و درمانی استان تسلیت می گویم و از درگاه ایزدمنان سلامتی و بهروزی همه آنان و مردم استان را خواستارم.