چهار مورد مثبت به کرونا در دماوند/۱۴مورد مشکوک بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیرخواه عصر جمعه در جمع خبرنگاران از چهار مورد مثبت به بیماری کرونا در شهرستان دماوند خبر داد و اظهار داشت: :١۴ مورد مورد مشکوک به کرونا در بیمارستان سوم شعبان دماوند بستری هستند.

خیرخواه افزود: علت تأخیر این نمونه آزمایش به تهران می‌رود و تا قطعی نشدن اعلام نمی‌کنیم.

وی بیان داشت: متأسفانه یک مورد فوتی هم به با توجه به مشکل قلبی و سن بالا مستقیماً به بیمارستان تهران مراجعه نموده بودند که در مجموع دو مورد فوتی از ابتدا تا به الان بر اثر ویروس کرونا از شهرستان دماوند داشتیم.

رئیس شبکه بهداشت دماوند عنوان داشت: همچنین مورد قبلی هم به دلیل سابقه بیماری زمینه‌ای قلبی و جراحی قلب و علائم تنفسی شدید دچار ایست تنفسی شده و فوت کرد.