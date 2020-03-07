سقوط ۱۰ درصدی قیمت نفت با عدم توافق اوپک و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز جمعه، به دنبال این که متحدان اوپک پیشنهاد کاهش تولید بیشتر نفت را رد کردند، قیمت نفت به پایینترین سطح چند سال اخیر خود سقوط کرد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و در ۴۱.۲۸ دلار بسته شد.
قیمت پیشخرید نفت خام برنت بیش از ۹ درصد سقوط کرد و به ۴۵.۱۸ دلار رسید.
توافق کاهش تولید فعلی اوپک پلاس تا انتهای ماه مارس پابرجا خواهد بود اما مشخص نیست که در ادامه تمدید شود یا خیر.
وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک در حالی که وین را ترک میکرد به خبرنگاران گفت این به معنای این است که اعضای اوپک پلاس از ۱ آوریل به بعد هرچقدر که بخواهند تولید خواهند کرد.
او گفت: البته این به معنای آن نیست که هر کشور نباید جداگانه به نظارت و تحلیل شرایط بازار بپردازد.
اعضای اوپک روز پنجشنبه توافق کردند تا تولید نفت خام روزانه ۱.۵ میلیون بشکه دیگر کاهش داده شود. آنها انتظار داشتند روسیه و سایر متحدان غیراوپکی آنها نیم میلیون بشکه از این کاهش را به عهده بگیرند؛ پیشنهادی که تولیدکنندگان غیراوپکی در روز جمعه رد کردند.
نظر شما