به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در هفتاد و نهمین جشنواره فیلم لوکارنو «تو به اینجا تعلق نداری» ساخته فلورین شربان، پلنگ طلایی جشنواره را از آن خود کرد و مونیکا بلوچی و کیم مین‌هی جوایز بازیگری را بردند.

هونگ سانگسو، فیلمساز برجسته نیز جایزه دیگری را به کارنامه خود اضافه کرد، در حالی که خارج از بخش مسابقه اصلی، اولین فیلم آرژانتینی‌اش «توهم یک تابستان ابدی» برنده جایزه بزرگی شد.

«تو به اینجا تعلق نداری» ساخته فلورین شربان کارگردان رومانیایی، مطالعه‌ای غم‌انگیز درباره نژادپرستی در این کشور، علاوه بر کسب جایزه اصلی ۷۵ هزار فرانکی، برای بازی بازیگر جوانش، تئودور بوتانسکو، تقدیر ویژه شد.

این فیلم که داستان یک پزشک محترم را تصویر می‌کند که متوجه می‌شود پسرش مرتکب قتلی با انگیزه نژادپرستانه شده است، همچنین نشان سینمای اروپا را از آن خود کرد.

«تو به اینجا تعلق نداری» بازگشتی به جشنواره‌های بین‌المللی برای شربان است، که با اولین فیلم بلندش «اگر بخواهم سوت بزنم، سوت می‌زنم» در سال ۲۰۱۰ جایزه بزرگ بخش مسابقه برلیناله را از آن خود کرد.

امسال ۱۷ فیلم بلند در این جشنواره سوئیسی، از جمله آثار جدید هونگ سانگسو، دنیس کوت، آن اورن و نلسون یئو با هم رقابت کردند. این جایزه توسط هیئت داورانی به ریاست فیلمساز بلژیکی، فابریس دو ولز، اهدا شد. دیگر اعضای هیئت داوران شامل بازیگران پائولینا گارسیا و لولیتا شاما، تهیه‌کننده مارکو آلسی و مدیر اجرایی آرته فرانس سینما، اولیویه پره بودند.

هونگ کارگردان پیشکسوت کره‌ای، ۱۱ سال پس از آنکه با کمدی «همین الان، بعدش اشتباه» جایزه پلنگ طلایی را از آن خود کرد، با سی و پنجمین فیلم بلندش «جایی برای گذاشتن چشم‌هایم ندارم» به عنوان بهترین کارگردان انتخاب شد. این فیلم تلخ و شیرین درباره تجدید دیدار یک خانواده و فیلمی کلاسیک و دلنشین خوانده شد.

کیم مین‌هی شریک و الهام‌بخش کارگردان، یکی دیگر از برندگان همیشگی جشنواره بود که جایزه بهترین بازیگری را (بدون توجه به جنسیت) برای نقش‌آفرینی تأثیرگذارش در همین فیلم نقش یک فیلمساز آماتور که آخر هفته‌ای ناخوشایند را با مادرش می‌گذراند، دریافت کرد. وی ۲ سال پیش همین جایزه لوکارنو را برای بازی در فیلم «کنار رودخانه» هونگ دریافت کرده بود.

کیم این افتخار را به صورت مشترک با مونیکا بلوچی، ستاره ایتالیایی، برای نقش مکملش در فیلم «کتیچه» ساخته جیووانی تورتوریچی که درباره بلوغ است، دریافت کرد.

خاویر برژرون بازیگر کانادایی، نیز برای بازی در فیلم «خشونت هیچکس» ساخته کوت، تقدیر ویژه دریافت کرد.

در بخش رقابت بین‌الملل، ماتئوس فاریاس و انوک کاروالیو کارگردانان برزیلی، جایزه ویژه هیئت داوران را برای فیلم مهیج «ساحل رودخانه» دریافت کردند که درباره پیوند بین یک نظافتچی و یک ماهیگیر در حاشیه‌های پوشیده از درختان است.

خارج از بخش مسابقه اصلی، اولین فیلم کارگردانی‌شده توسط عکاس آرژانتینی-آمریکایی آلساندرا سانگوینتی، با عنوان «توهم یک تابستان ابدی» برنده بزرگ این بخش بود و جایزه برتر بخش فرعی «فیلمسازان زمان حال» جشنواره و همچنین جایزه بهترین فیلم بلند اول را از آن خود کرد. این مستند که در طول ۲۵ سال فیلمبرداری شده است، ۲ دختر عموی صمیمی را در منطقه روستایی پامپاس آرژانتین از کودکی تا بزرگسالی دنبال می‌کند و یکی از فیلم‌های انتقادی و جنجالی جشنواره بود.

بئاتریس گیبسون کارگردان تازه‌کار بریتانیایی، برای مستند ترکیبی خود با نام «در شب» که با حمایت بی‌بی‌سی ساخته شده، به عنوان بهترین کارگردان نوظهور انتخاب شد.

هفتاد و نهمین جشنواره فیلم لوکارنو شب پیش با نمایش باشکوه کمدی «همه چیز درباره کورین» ساخته مارک فیتوسی، کارگردان فرانسوی، با بازی ایزابل هوپر و ساندرین کیبرلین در میدان گرانده، به پایان رسید.