به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد باقرزاده در پاسخ به تکذیبیه قطری‌ها مبنی بر عدم اسارت خلبانان ایرانی گفت: تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی کشورمان چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی هستند اما با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری، تاکنون زمینه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است.

وی ادامه داد: دولت قطر به جای تکذیب مسئله و ایجاد محدودیت در مسیر حقیقت یابی، اجازه دهد تا تیم کارشناسی و حقیقت یاب نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به قطر عزیمت کند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: بر نقش صلیب سرخ در پیگیری فوری موضوع تاکید داریم و از این که تاکنون دولت کویت نیز در اقدامی مشابه نسبت به اطلاع‌رسانی از سرنوشت چهار ایرانی اسیر شده توسط کویت طفره می‌رود هشدار می‌دهیم.