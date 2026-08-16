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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

نوری: صادرات علاوه‌بر ارزآوری می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند

نوری: صادرات علاوه‌بر ارزآوری می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هر میزان صادرات محصولات کشاورزی با اهمیت است، گفت: صادرات علاوه‌بر ارزآوری می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی با انجمن زنجیره‌های تولید گوشت مرغ ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزهای تولید، تصریح کرد: بر اساس قانون، نمی‌توان صرفاً به دلیل اشباع بودن یک حوزه، مانع صدور مجوز برای ایجاد واحد تولیدی شد بلکه خود تشکل‌ها و تولیدکنندگان باید در این زمینه به یک نگاه مشترک برسند که ظرفیت توسعه هر صنعت چقدر است و تا چه میزان می‌توان توسعه افقی ایجاد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه «تولید بیشتر» زمانی ارزشمند است که بازار مناسبی برای آن وجود داشته باشد، گفت: نمی‌توان صرفاً با این فرض که هر میزان تولید کنیم، صادر خواهیم کرد، ظرفیت‌ها را توسعه داد و باید بررسی شود که در خارج برای محصولات تولیدی چه بازاری وجود دارد و این بازار در سال‌های آینده چه وضعیتی خواهند داشت.

نوری، توسعه بازارهای صادراتی را یکی از محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی وزارتخانه دانست و اظهار کرد: طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی برای باز شدن بازارهای جدید صادراتی محصولات کشاورزی رخ داده است و در برخی میوه‌ها و محصولات، بازارهایی که پیش از این در اختیار تولیدکنندگان ایرانی نبود، گشوده شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه، هر میزان صادرات محصولات کشاورزی اهمیت دارد، گفت: صادرات علاوه‌بر ارزآوری، می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. البته ورود به بازارهای خارجی نیازمند رقابت‌پذیری است و از این مرحله به بعد، هنر تولیدکنندگان است که بتوانند کیفیت، قیمت و بهره‌وری خود را به سطحی برسانند که بازار را حفظ یا بازار جدیدی را به دست آورند.

نوری با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: یکی از موانع مهم در گذشته، تفاوت نرخ ارز ترجیحی و سایر نرخ‌ها بود که خوشبختانه این مسئله برطرف شد و زمینه برای برداشتن برخی اقدامات دستوری از جمله محدودیت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری فراهم شده است.

طراحی سازوکار مدیریت مازاد تولید مرغ

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت طراحی سازوکاری برای مدیریت مازاد تولید مرغ تأکید کرد و گفت: لازم است یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، معاونت‌های مرتبط وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، تشکل‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود و پیش‌نویس یک سازوکار مشخص برای مدیریت مازاد تولید مرغ تهیه شود.

نوری افزود: این ساز وکار باید مشخص کند که چگونه می‌توان مازاد تولید را مدیریت کرد، بازار داخلی را حفظ و ذخایر را تنظیم کرد و در عین حال از ظرفیت صادرات برای جذب تولید مازاد استفاده کرد.

وی بر ضرورت جلوگیری از برخوردهای منطقه‌ای با بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید با نگاه ملی انجام شود و نباید تصمیمات منطقه‌ای، زنجیره تولید و تعهدات آن برای تأمین بازار و صادرات را مختل کند.

این مقام عالی وزارت همچنین با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان گفت: لازم است تعامل مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی با سازمان تعزیرات تقویت شود تا دستگاه‌های نظارتی در جریان شرایط واقعی تولید قرار بگیرند و برخوردهای ناخواسته، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه نکند.

کد مطلب 6917881

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