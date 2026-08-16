به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هماندیشی با انجمن زنجیرههای تولید گوشت مرغ ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزهای تولید، تصریح کرد: بر اساس قانون، نمیتوان صرفاً به دلیل اشباع بودن یک حوزه، مانع صدور مجوز برای ایجاد واحد تولیدی شد بلکه خود تشکلها و تولیدکنندگان باید در این زمینه به یک نگاه مشترک برسند که ظرفیت توسعه هر صنعت چقدر است و تا چه میزان میتوان توسعه افقی ایجاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه «تولید بیشتر» زمانی ارزشمند است که بازار مناسبی برای آن وجود داشته باشد، گفت: نمیتوان صرفاً با این فرض که هر میزان تولید کنیم، صادر خواهیم کرد، ظرفیتها را توسعه داد و باید بررسی شود که در خارج برای محصولات تولیدی چه بازاری وجود دارد و این بازار در سالهای آینده چه وضعیتی خواهند داشت.
نوری، توسعه بازارهای صادراتی را یکی از محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی وزارتخانه دانست و اظهار کرد: طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی برای باز شدن بازارهای جدید صادراتی محصولات کشاورزی رخ داده است و در برخی میوهها و محصولات، بازارهایی که پیش از این در اختیار تولیدکنندگان ایرانی نبود، گشوده شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه، هر میزان صادرات محصولات کشاورزی اهمیت دارد، گفت: صادرات علاوهبر ارزآوری، میتواند به تنظیم بازار کمک کند. البته ورود به بازارهای خارجی نیازمند رقابتپذیری است و از این مرحله به بعد، هنر تولیدکنندگان است که بتوانند کیفیت، قیمت و بهرهوری خود را به سطحی برسانند که بازار را حفظ یا بازار جدیدی را به دست آورند.
نوری با اشاره به اصلاح سیاستهای ارزی گفت: یکی از موانع مهم در گذشته، تفاوت نرخ ارز ترجیحی و سایر نرخها بود که خوشبختانه این مسئله برطرف شد و زمینه برای برداشتن برخی اقدامات دستوری از جمله محدودیتهای صادراتی و قیمتگذاری فراهم شده است.
طراحی سازوکار مدیریت مازاد تولید مرغ
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت طراحی سازوکاری برای مدیریت مازاد تولید مرغ تأکید کرد و گفت: لازم است یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، معاونتهای مرتبط وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، تشکلها و دستگاههای مرتبط تشکیل شود و پیشنویس یک سازوکار مشخص برای مدیریت مازاد تولید مرغ تهیه شود.
نوری افزود: این ساز وکار باید مشخص کند که چگونه میتوان مازاد تولید را مدیریت کرد، بازار داخلی را حفظ و ذخایر را تنظیم کرد و در عین حال از ظرفیت صادرات برای جذب تولید مازاد استفاده کرد.
وی بر ضرورت جلوگیری از برخوردهای منطقهای با بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید با نگاه ملی انجام شود و نباید تصمیمات منطقهای، زنجیره تولید و تعهدات آن برای تأمین بازار و صادرات را مختل کند.
این مقام عالی وزارت همچنین با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان گفت: لازم است تعامل مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی با سازمان تعزیرات تقویت شود تا دستگاههای نظارتی در جریان شرایط واقعی تولید قرار بگیرند و برخوردهای ناخواسته، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه نکند.
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