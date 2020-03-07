دنیایی از باکس گل در فروشگاه اینترنتی وارتانو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،. در سال‌های اخیر گل‌ها، دنیای شخصی و اجتماعی ما را به طور کل متحول کرده‌اند، چرا که برای مصارف بسیار گوناگونی می‌توان از آنها بهره برد.

خرید گل این روزها با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی بسیار گسترش یافته و در سوی مقابل آسانی و حق انتخاب را برای کاربران به ارمغان آورده است.

بطور مثال شما برای خرید آنلاین گل از وارتانو می‌توانید از بین صدها مدل باکس گل، دسته گل و گلهای مناسبتی (روز پدر، روز مادر، سالگرد ازدواج) نسبت به مقایسه و خرید گل متناسب با سلیقه و بودجه خود اقدام کنید.

مزایای خرید اینترنتی گل

برای خرید هر کالایی در گذشته شما نیاز به رفت و آمد و صرف وقت و هزینه داشتید ولی اینروزها با گسترش کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی می‌شود نرخ خرید اینترنتی در سال ۱۳۹۹ به دو برابر افزایش پیدا کند و از اصلی ترین دلایل استقبال از فروشگاه اینترنتی گل وارتانو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تنوع گل

در فروشگاه اینترنتی گل وارتانو شما می‌توانید با توجه به سلیقه خود از انواع گلهای پنبه، لیلیوم، رز، رز مینیاتوری، زنبق، فریا و غیره دسته گل مناسب را برای خود یا عزیزانتان انتخاب کنید.

خرید گل با قیمت مناسب

یکی از مهمترین عوامل خرید مناسب قطعاً خرید با بهترین قیمت می‌باشد. فروشگاه گل وارتانو امکان خرید گل با بهترین قیمت را برای کاربران فراهم نموده است و به همین دلیل وارتانو بخوبی در مهمترین مناسبت‌های ایرانیان جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده و این یکی از افتخارات این مجموعه می‌باشد.

احترام و مشتری مداری

از زمان شروع به کار برند وارتانو، مهمترین اصل در فروش و گسترش این فروشگاه قطعاً اشاعه فرهنگ احترام و حس خوب در بین هموطنان عزیز بوده است و اکنون تعهد می‌دهیم تمامی گلهای این مجموعه از بهترین کیفیت و تازگی برخوردارند.‌

ارسال رایگان گل

از دیگر مزیت‌های خرید گل از وارتانو؛ ارسال رایگان این مجموعه در تهران می‌باشد و همه عزیزان در هنگام خرید کافیست تنها با خرید گل متناسب با سلیقه خود فکر کنند و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

انواع باکس گل

یکی از بهترین انتخاب‌ها در هنگام خرید کادو، خرید باکس گل است و وارتاتو امکان خرید گل با استفاده از انواع گلهای زیر را فراهم کرده است.

· گل رز سرخ

· گل رز صورتی

· گل بنفشه

· گل لاله

· گل انتوریوم

· گل فرزیا

· گل پنبه

· گل داوودی

· گل آنتریوم

انواع سبد گل

از دیگر انواع خرید پرفروش در ایران خرید سبد گل برای تبریک عید، روز معلم، نامزدی و غیره است که در وارتانو این پکیج‌های هدیه با گلهای زیر تهیه می‌شود. لازم به ذکر است تمامی گل‌ها با تزئین خاص و انحصاری وارتانو توسط طراحان و متخصصین این زمینه تقدیم می‌شود.

· گل رز در رنگهای مختلف

· گل داودی

· گل ارکیده

· گل لیلیوم

· گل میخک

خرید گل برای محل کار

با توجه به تحقیقات اخیر دانشمندان، شاداب نمودن فضای اداری خود با شناخت گیاه و گل مناسب برای شرکت و محیط کار یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای ارتقا زیبایی شناسی محیط کار خود انجام دهید. فضای سرسبز و گیاهان گلدار رنگارنگ، هر چه بیشتر زیبایی خود را به شما می‌بخشند و باعث می‌شوند فضاهای اداری ساده‌ شما به طور کلی آرامش دهنده، جذاب و دلپذیر به نظر برسند.

گذشته از اینکه، بسیاری از گیاهان به دلیل توانایی آنها در تقویت سلامت جسمی و عاطفی شما بسیار مورد توجه هستند. مطالعات علمی بسیاری وجود دارد که ادعا می‌کند که، ما به عنوان انسان، واقعاً ذاتاً مشتاق هستیم که به طبیعت نزدیک شویم. این احساس، «بیوفیلی» (طبیعت بارگی) نامیده می‌شود.

داشتن یک گیاه در یک اتاق فقط برای یک روز می‌تواند تا ۸۷ ٪ سموم را از بین ببرد! آمار زیر از مطالعات دانشگاهی و علمی استفاده از گیاهان و گل‌ها در فضای خانه و اداره بدست آمده است.

وارتانو در این زمینه هم برای شما پیشنهادات مناسبی دارد و با تولید جعبه‌های گل کوچک، حس خوب زیبایی و طراوت را در شرکت و ادارات شما برای شما به ارمغان می‌آورد.

همین امروز می‌توانید بهترین هدیه را به عزیزانتان با خرید گل از وارتانو تهیه کنید و نسبت به ابزار علاقه و تبریک به بهترین شکل اقدام کنید.

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