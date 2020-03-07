حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا همه مجموعه‌ها در سطح استان فعال شده تا بتوانند با این بیماری مقابله کنند.

وی افزود: یکی از این مجموعه‌ها، تشکل‌های دینی و مردمی است که نقش و حضور پررنگی در ضدعفونی کردن معابر، اماکن و غیره دارند.

ولی نژاد بیان کرد: در حوزه سازمان تبلیغات تشکل‌های مذهبی و مردمی فراوانی وجود دارد که فرصت و ظرفیت خوبی در این برهه و مقطع حساس هستند.

وی گفت: این تشکل‌ها به میدان آمده و روز گذشته در گرگان و دیگر نقاط استان عملیات ضدعفونی و گندزدایی را انجام دادند.

ولی نژاد اضافه کرد که این افراد در راستای برنامه‌های وزارت بهداشت و طبق دستورالعمل‌های آنها اقدامات خود را انجام می‌دهند و هرچه که ضرورت داشته باشد مانند مساجد، حسینیه‌ها، فروشگاه‌ها، ادارات، بانک‌ها و غیره با هماهنگی مسئولان وارد می‌شوند.