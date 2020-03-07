به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کارن پیرس» سفیر انگلیس در شورای امنیت، در نامه‌ای خطاب به «مارک لوکاک» رئیس بخش امدادرسانی این نهاد، خواستار افشای جزئیاتی درباره نوع کمک‌هایی شد که عرضه آنها باید با موافقت دولت دمشق انجام شود.

گفتنی است درخواست وی در تقابل با روسیه و بعد از آن آنجام می‌گیرد که شورای امنیت در ماه میلادی ژانویه قانون ۶ ساله امدادرسانی مرزی را از ۲ ورودی مستقر در مرز ترکیه تمدید کرد اما ورودی‌های عراق و اردن را به دلیل مخالفت روسیه و چین بست.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز ماه میلادی گذشته پیشنهاد داد یک ورودی جدید نیز در تل ابیض و در حدفاصل مرز ترکیه-سوریه ایجاد شود.

قرار است شورای امنیت ۱۰ ماه میلادی جولای (۲۰ تیر) برای به روز رسانی نسخه جدید قانون امدادرسانی مرزی به سوریه، تشکیل جلسه دهد.

گفتنی است واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل می‌گوید بهانه‌تراشی غربی‌ها درباره کاهش ورودی‌های مرزی موردی ندارد و به دلیل تغییر شرایط میدانی (ناشی از موفقیت‌های ارتش سوریه)، امدادرسانی از داخل خاک این کشور انجام می‌گیرد.