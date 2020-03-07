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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۸

شهردار بجنورد:

پارک‌های ملی «بابا امان» و «بش‌قارداش» بجنورد تعطیل شدند

پارک‌های ملی «بابا امان» و «بش‌قارداش» بجنورد تعطیل شدند

بجنورد- شهردار بجنورد از تعطیلی تمام بوستان‌های این شهر ازجمله دو تفرجگاه بابا امان و بش‌قارداش در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت جامعه خبر داد.

هادی زارعی در گفتگو با مهر عنوان کرد: تا اطلاع بعدی از پذیرش همشهریان و مسافران در تمام بوستان‌های شهر بجنورد از جمله بابا امان و بش‌قارداش جلوگیری می‌شود.

شهردار بجنورد افزود: این اقدام در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت افراد جامعه اجرا می‌شود و امیدواریم پس از کنترل این بیماری و در فرصت‌های بهتری بتوانیم در این تفرجگاه‌ها پذیرای شهروندان و مسافران عزیز باشیم.

تفرجگاه‌های بابا امان و بش‌قارداش بجنورد در زمره مناطق نمونه گردشگری قرار دارند که همه ساله مسافران زیادی را از نقاط مختلف کشور به‌سوی خود می‌کشاند.

کد مطلب 4872032

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