هادی زارعی در گفتگو با مهر عنوان کرد: تا اطلاع بعدی از پذیرش همشهریان و مسافران در تمام بوستانهای شهر بجنورد از جمله بابا امان و بشقارداش جلوگیری میشود.
شهردار بجنورد افزود: این اقدام در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت افراد جامعه اجرا میشود و امیدواریم پس از کنترل این بیماری و در فرصتهای بهتری بتوانیم در این تفرجگاهها پذیرای شهروندان و مسافران عزیز باشیم.
تفرجگاههای بابا امان و بشقارداش بجنورد در زمره مناطق نمونه گردشگری قرار دارند که همه ساله مسافران زیادی را از نقاط مختلف کشور بهسوی خود میکشاند.
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