به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامران پور مقدم رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت «هفته منابع طبیعی و آبخیزداری»، گفت: بر اساس آخرین آمار نقشه‌های پوشش گیاهی و جنگلی سازمان جنگل‌ها در حال حاضر ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل (طبیعی و دست‌کاشت) در کشور وجود دارد که در مناطق مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پراکنده شده است.

وی با بیان اینکه این جنگل‌ها در ۵ ناحیه رویشی در کشور گسترش یافته است، گفت: حدود ۲ میلیون هکتار جنگل در منطقه هیرکانی در شمال کشور (جنگل‌های خزری) وجود دارد و وسعت جنگل‌های زاگرس در غرب کشور نیز حدود ۶ میلیون هکتار است.

رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه در مناطق مرکزی و شرقی ایران وسعت جنگل‌های ایرانی و تورانی ۴ میلیون هکتار است، ادامه داد: وسعت جنگل‌ها در منطقه ارسباران نیز به صورت تخمینی ۱۶۰ هزار هکتار برآورد می‌شود.

وی درباره جنگل‌های خلیج فارس و دریای عمان نیز گفت: این جنگل‌ها متأثر از اقلیم منطقه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است و گسترش آن به ۲ میلیون هکتار می‌رسد.

پور مقدم با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۵ قانون افزایش بهره‌وری، سرانه پوشش گیاهی و جنگلی کشورمان باید از ۱۷ صدم هکتار به ۲۵ صدم هکتار برسد؛ یعنی سرانه پوشش گیاهی و جنگلی باید از ۱۷۰۰ متر مربع به ۲۵۰۰ متر مربع افزایش یابد، اظهار کرد: سرانه پوشش گیاهی و جنگلی باید براساس برنامه ۱۰ ساله به ۲۵۰۰ متر مربع افزایش یابد و خوشبختانه روند اجرای این برنامه در سال ۹۷ و ۹۸ سرعت بیشتری گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین سطوح توسعه جنگل، جنگل‌کاری و نهال‌کاری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انجام شده است، یادآور شد: به دلیل توجه به مباحث آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز، اعتبار جامع برای مدیریت آبخیزها از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده است.

پورمقدم یکی از اقدامات و رویکرد مؤثر در زمینه افزایش جنگل و درخت‌کاری را استفاده از مشارکت جوامع محلی در مدیریت جنگل‌ها عنوان کرد و گفت: باید از مشارکت مردمی در حفاظت جنگل‌ها نیز به طور شایسته استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تلاش داریم در سال‌های آینده جنگل‌کاری هر چه بیشتر با مشارکت مردم از جمله جوامع محلی و روستاییان انجام شود؛ در حال حاضر سازمان‌های مردم نهاد اعلام آمادگی کرده‌اند و تفاهم‌نامه‌های مختلفی را سازمان جنگل‌ها با سایر دستگاه‌ها در قالب طرح «ملی نهضت سبز» منعقد کرده است.

رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری با بیان اینکه در طرح ملی نهظت سبز، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، بسیج، سپاه، آموزش و پرورش، هلال‌احمر، روحانیون و… حضور خواهند داشت، تاکید کرد: این گروها آمادگی خود را برای کاشت نهالی که سازمان جنگل‌ها در اختیارشان قرار خواهد داد، اعلام کرده‌اند.

پور مقدم افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، کاشت ۱۴ میلیون اصله نهال برای سال جاری هدفگذاری شده بود که بخش اعظم آن تاکنون انجام شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری این هدفگذاری محقق شود.