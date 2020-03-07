تعدادی از پروازهای امروز فرودگاه سردار جنگل رشت لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از پروازهای ورودی امروز (شنبه) به فرودگاه سردار جنگل رشت برای چندمین روز متوالی لغو شد.

مدیر کل فرودگاه سردار جنگل رشت در این باره به خبرنگاران گفت: از ۱۰ پرواز ورودی به فرودگاه سردار جنگل رشت هشت پرواز امروز (شنبه) لغو شد.

غلامرضا کریم آقایی با اشاره به اینکه برای امروز تنها دو پرواز رفت و برگشت به عسلویه انجام شده و می‌شود، گفت: بقیه پروازهای به فرودگاه سردار جنگل رشت از سوی شرکت‌های هواپیمایی لغو شده است.

وی با بیان اینکه این فرودگاه فعال بوده و آماده پذیرش مسافر است، گفت: تمام نکات ایمنی و بهداشتی اعم از ضدعفونی و گندزدایی، استقرار تیم‌های تب سنجی در این فرودگاه پیش بینی و انجام می‌شود.

گفتنی است در لیست پروازهای امروز فرودگاه سردار جنگل رشت پرواز از تهران، مشهد، کیش، اصفهان و اهواز به چشم می‌خورد.