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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸

استقبال چین از توافق آتش بس در ادلب

استقبال چین از توافق آتش بس در ادلب

نماینده دائم چین در سازمان ملل به توافقنامه آتش‌بس میان ترکیه و روسیه در قبال ادلب واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نماینده دائم چین در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش از توافق روسیه و ترکیه در قبال آتش‌بس در ادلب واقع در شمال غرب سوریه استقبال می‌کند.

وی تصریح کرد ما از تلاش های دیپلماتیک در خصوص اجرای این آتش بس استقبال می‌کنیم.

نماینده دائم چین در سازمان ملل تاکید کرد امضای این توافقنامه به تحقق آنچه که همواره به دنبال آن بودیم می‌انجامد و این مسئله در راستای دستیابی به یک راهکار فراگیر در خصوص پرونده سوریه است.

وی تاکید کرد این توافقنامه یک گام به جلو برای حمایت از روند سیاسی در سوریه به شمار می رود.

این مسئول چینی تاکید کرد که امیدوار است توافقنامه مذکور در چارچوب احترام کامل به حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور صورت پذیرد.

کد مطلب 4872138
فاطمه صالحی

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