عیدانه «صبح صبا» برای روز پدر/ «کُپی پِیست» سوژه یک برنامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه زنده «صبح صبا» روز یکشنبه ۱۸ اسفند به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) و روز پدر با حال و هوایی شاد و عیدانه با مخاطبان همراه می شود.

این برنامه که هر بار یک واژه را سوژه طنز قرار می دهد، قصد دارد با پرداختن به واژه «مرد» اوقات مفرحی را فراهم کند.

برنامه «صبح صبا» ساعت ۸ صبح به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای محمدرضا قلمبر و مهبد قناعت پیشه به صورت زنده روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

روایت‎هایی طنز از پدیده «کُپی پِیست»

رادیو صبا در برنامه «جدی نگیرید، جدی بگیرید» با زبان طنز به مصادیق «کپی پیست» می پردازد.

«جدی نگیرید، جدی بگیرید» عنوان برنامه ای طنز است که موضوعات روز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نقد و بررسی می کند.

این برنامه روز یکشنبه ۱۸ اسفند در روایتی طنز به «کپی پیست» و مصادیق آن در جامعه می پردازد. در این برنامه به افرادی اشاره می شود که قانون کپی رایت را زیر پا می گذارند و از آثار و دستاوردهای دیگران بدون اجازه از آنها به نفع خود استفاده می کنند.

برنامه طنز «جدی نگیرید، جدی بگیرید» را امیرحسین مدرس اجرا و بازیگری می کند.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۲۰ با تهیه کنندگی نیکنام جبرائیلی پور و نویسندگی معصومه پاکروان روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.