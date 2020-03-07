۱۱۰۰ کیلوگرم تریاک در یزد کشف شد/دستگیری ۱۴ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ محمدرضا میرحیدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی دو روز گذشته در عملیات‌های جداگانه بیش از یک تن موادمخدر از نوع تریاک توسط نیروهای پلیس کشف شد.

وی عنوان کرد: این میزان موادمخدر در سه عملیات در شهرهای یزد، بافق و مهریز کشف شده و مجموع مواد کشف شده به بیش از هزار و ۱۰۰ کیلوگرم رسیده است.

میرحیدری همچنین از دستگیری ۱۴ متهم در این زمینه خبر داد و بیان کرد: سوداگران مرگ پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه متهمان قصد انتقال این مواد از جنوب و شرق کشور به تهران را داشتند، تاکید کرد: نیروهای پلیس با آمادگی کامل با قاچاقچیان مبارزه خواهند کرد و بدون چشم پوشی و اغماض در برابر قانون شکنی آنها می‌ایستند.

وی مجموع موادمخدر کشف شده در استان یزد طی سال جاری را بالغ بر ۳۱ تن اعلام کرد و افزود: پلیس با تمام توان از فعالیت سوداگران مرگ جلوگیری می‌کند.

میرحیدری با بیان اینکه یزد به واسطه قرار گرفتن در مرکز کشور، محل ترانزیت بار است، عنوان کرد: قاچاقچیان این فرصت را تبدیل به تهدید کرده‌اند و از این مسیر برای ترانزیت موادمخدر و قاچاق کالا استفاده می‌کنند اما با هوشیاری نیروهای پلیس، از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.