تجلیل از دانشجویان شانزدهمین دوره ایرانشناسی در اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در مراسم اختتامیه این دوره، سلمان رستمی، رایزن فرهنگی ایران در اتیوپی، ضمن قرائت اشعاری از شعرای نامدار ایران زمین به زبان فارسی و توضیح و تفسیر آن به زبان انگلیسی، گفت: با زبان و فرهنگ ملتی آشنا شده‌اید که پیشینه تاریخی بسیار درخشانی دارد، ایران زمین دانشمندان بزرگی را به جامعه جهانی در عرصه علوم مختلف تقدیم کرده و هر یک از آنها دستاوردهای گرانبها و کم نظیری داشته‌اند.

وی افزود: ایران نخستین کشوری بوده‌اند که الکل را کشف کردند، همچنین اولین کشوری بودند که رصدخانه راه اندازی کرده‌اند و در حوزه ریاضیات، شیمی، پزشکی، نجوم، فلسفه و شعر و… جزو کشورهای سرآمدهستند و این سرزمین خدمات درخشانی را برای جامعه بشری داشته است.

سپس بعضی از دانشجویان زبان فارسی نیز جملات و شعرهایی را به زبان فارسی برای حاضرین قرائت کرده و بصورت دو به دو با یکدیگر مشغول مکالمه با زبان فارسی شدند.

در پایان به تمامی دانشجویان دوره مقدماتی زبان فارسی و همچنین دوره ایرانشناسی، گواهینامه پایان دوره اعطا شد.