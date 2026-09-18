به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدزاده شامگاه جمعه در جمع مردم و حاضران در اجتماع شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به جایگاه زن در اندیشه اسلامی، اظهار کرد: تنها نگاهی که در جهان نسبت به حوزه زنان می‌توان آن را نگاهی جامع دانست، نگاه اسلام است و انبیای الهی از قرن‌ها پیش، زمینه آموزش، رشد و حضور اجتماعی زنان را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: با ظهور انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)، هویت، ماهیت دینی و ارزشمندی ویژه‌ای به زنان در جامعه ایران داده شد و این نگاه زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بانوان در عرصه‌های مختلف بوده است.

رشد و شکوفایی بانوان پس از انقلاب اسلامی

استاد حوزه علمیه خواهران سنندج با اشاره به دستاوردهای زنان در جمهوری اسلامی، بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده تا سال ۱۴۰۰، ۹۹.۳ درصد بانوان کشور باسواد هستند و زنان در عرصه‌های علمی، ورزشی، مدیریتی و سیاسی حضور قابل توجهی دارند.

احمدزاده ادامه داد: فعالیت ۳۹۰ زن در هیئت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب ۳۳۰۱ مدال جهانی توسط ورزشکاران زن، حضور زنان در مدیریت‌های دولتی و اختصاص ۱۱۱ کرسی مجلس به بانوان، از جمله مواردی است که در این زمینه مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: این دستاوردها در طول ۴۷ سال جمهوری اسلامی و متناسب با شرایط کشور محقق شده و با تحقق تمدن اسلامی، ظرفیت‌های بیشتری برای نقش‌آفرینی زنان فراهم خواهد شد.

خانواده؛ سلول بنیادی جامعه متمدن

وی با اشاره به نقش زنان در تمدن‌سازی اسلامی، گفت: تمدن اسلامی دارای دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که در هر دو بخش، تولید فکر و پرورش انسان اهمیت دارد و زنان در هر دو حوزه نقشی حیاتی و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

احمدزاده خانواده را نخستین مقیاس تمدن‌سازی دانست و افزود: خانواده، سلول بنیادی جامعه متمدن است و زنان در شکل‌گیری و تربیت این سلول بنیادی نقش مهمی دارند.

وی ادامه داد: نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از خانواده آغاز می‌شود و در سطح جامعه و جهان گسترش می‌یابد؛ ازاین‌رو باید ظرفیت‌های بانوان در این حوزه‌ها شناسایی و تقویت شود.

ضرورت توجه به نقش زنان در تربیت نسل آینده

استاد حوزه علمیه خواهران سنندج با تأکید بر اهمیت انگیزه، اندیشه و رفتار در تمدن‌سازی، اظهار کرد: زنان با تربیت صحیح فرزندان، مدیریت خانواده، انتخاب‌های فرهنگی و اقتصادی و ترویج ارزش‌های اسلامی می‌توانند در ساخت جامعه متمدن نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: توجه به حمایت از کالای ایرانی، ترویج فرهنگ ایرانی و آداب اسلامی و انتخاب آگاهانه در زندگی روزمره، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مسیر تمدن‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

احمدزاده با اشاره به جایگاه زنان در دوران ظهور امام زمان (عج)، بر ضرورت آمادگی فکری، اعتقادی و عملی بانوان برای ایفای نقش در جامعه اسلامی تأکید کرد.

مطالبه تدوین سند تربیتی دختران

وی در ادامه با طرح مطالباتی در حوزه زنان، گفت: ما برای تربیت دخترانی که می‌خواهند بانوان تمدن‌ساز باشند و فرزندان متمدنی تربیت کنند، به سندهای تربیتی نیاز داریم و این سندها باید تدوین شود.

احمدزاده افزود: حوزه زنان به حمایت از گروه‌ها و مؤسسات پژوهشی نیاز دارد و باید از ظرفیت مشاوران زن مؤمن، متعهد و آشنا با تمدن اسلامی در دستگاه‌های مختلف استفاده شود.

وی بر ضرورت معرفی و الگوسازی از زنان برجسته تأکید کرد و گفت: دختران جامعه به الگوهای محسوس و معاصر نیاز دارند و باید از زنان ارزشمند در عرصه‌های مختلف روایت‌سازی شود تا نسل جوان بتواند از این الگوها بهره بگیرد.

ضرورت تقویت کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها

استاد حوزه علمیه خواهران سنندج با اشاره به اهمیت گفت‌وگو درباره مسائل زنان، اظهار کرد: باید در دانشگاه‌ها کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه زنان برگزار شود تا دختران و زنان جامعه با حقیقت نگاه اسلام به زن و حقوق او آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی با اندیشه اسلامی می‌تواند زمینه شناخت بهتر جایگاه زن را فراهم کند و بانوان با شناخت صحیح از مبانی دینی، نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

احمدزاده در پایان بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل زنان، تقویت مطالعات تخصصی و استفاده از ظرفیت بانوان در مسیر تحقق تمدن اسلامی تأکید کرد.