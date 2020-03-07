به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «نانو استارت اپ» با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری برگزار میشود تا فناوران و متخصصان این حوزه در مسیر توسعه فناوری و راه اندازی کسب و کار خود قرار گیرند.
تا کنون سه دوره از این برنامه برگزار شده است و چهارمین دوره آن نیز مرداد ماه سال آینده آغاز میشود.
نانو استارت اپ یک برنامه حمایتی یک ساله است. در این برنامه تیمها ایدههای فناورانه خود را در قالب حل یک چالش فناورانه ارائه میکنند و در آن از تسهیلات مادی و معنوی مورد نیاز برای توسعه ایده خود بهرهمند میشوند.
در نهایت نیز تیم به برنامههای حمایتی دیگر، سرمایه گذار یا مشتری متصل میشود. پس نانو استارت اپ برنامهای برای توسعه کسب و کارهای نوپای این حوزه است.
اما شرکت در آن شرایطی دارد و اکنون این شرایط اعلام شده است. چهارمین دوره این برنامه به حوزه آب رسانی و تامین آب، فاضلاب، مدیریت پسماند، بازیافت مواد، پاکسازی محیط زیست و سایر فعالیتهای مرتبط تعلق دارد. البته ممکن است پذیرفته شدگان اولیه برنامه سابقه پژوهشی لازم را در حوزه آب و محیط زیست نداشته باشند. اگر این افراد ایده آمادهای را در سایر حوزههای فناورانه تا مرحله اثبات عملکرد یا نمونه آزمایشگاهی جلو برده باشند نانو استارتاپ امکان توسعه آن ایده را فراهم میکند.
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