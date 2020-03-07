موارد جدید ابتلا به کرونا ویروس در استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون هشت مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در استان بوشهر تشخیص داده‌شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: قبل از آلوده شدن عسلویه به ویروس کرونا به فکر پایتخت انرژی کشور باشید.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به جمعیت به هم فشرده کارگری و رفت‌وآمدهایی که به استان‌های آلوده صورت می‌گیرد این منطقه را در شرایط سختی قرار می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه پیشگیری از آلودگی عسلویه ضروری است گفت: هم‌اکنون از آلوده‌ترین استان کشور پروازی به سمت عسلویه در حال انجام است هرچند تب سنجی در فرودگاه‌ها در حال انجام است اما همه موارد بیمار را مشخص نمی‌کند چون زمانی تب ایجاد می‌شود که ویروس در بدن فعالیت خود را آغاز کرده باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هرچند بازاریان گناوه، دلوار و برازجان تعطیل‌شده، اما تعطیل نشدن بازار بوشهر باعث شده سیل مراجعان به این بازار افزایش یابد.

کشمیری ادامه داد: با توجه به اینکه بیماری کرونا در اثر جابه‌جایی جمعیتی صورت می‌گیرد، پس باید همه اقدام‌ها برای پیشگیری از انتقال چرخه بیماری در استان به خصوص در رابطه با سفر انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه نگرانی جدی در خصوص سفرهایی که به استان انجام خواهد شد، وجود دارد گفت: همه حساس شدند و واکنش‌های احساسی در سطح شهر انجام می‌شود و هرچه سازمان‌های انتظامی بخواهد جلو این قضیه را بگیرند اما ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد که زیبنده چهره شهر ما نیست.

وی ادامه داد: از ساحل عسلویه، نایبند تا گناوه و بوشهر مسافرانی وجود دارند که از نقاط آلوده، همسایه و دور به استان آمدند و می‌توانند آلوده باشند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر بابیان اینکه اولین مورد بومی که در استان مشخص شود نشان می‌دهد قبل از آن عده زیادی درگیر و ما با بیماری این فرد توانستیم آن را پیدا کنیم اظهار داشت: خود قرنطینگی، در خانه ماندن و حضور نیافتن در تجمع‌ها در راستای پیشگیری از بیماری ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است مسافرینی که از استان‌های دیگر به ویژه استان‌های درگیر این ویروس که قصد ورود به استان بوشهر دارند به مدت ۱۴ روز با هزینه شخصی قرنطینه شوند.