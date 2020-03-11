حسین کشاری مدیر سینما استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعطیلی سینماها در ایام کرونایی گفت: متأسفانه شرایطی پیش آمده که همه مشاغل دچار ضرر شده اند اما فکر می‌کنم هر چه مردم تلاش کنند تا از گسترش این بیماری جلوگیری شود و بر تعداد مبتلایان اضافه نشود شرایط بهتری خواهیم داشت.

این سینمادار ادامه داد: من می‌دانم که بعدها این ضررها جبران می‌شود اما در این شرایط مهم این است که ضرر جانی نداشته باشیم بنابراین باید همگی در این موقعیت به سهم خودمان بکوشیم. من فقط امیدوارم این شرایط زودتر به پایان برسد.

وی افزود: این برای اولین‌بار است که سینما دچار چنین خسران بزرگی می‌شود چون سینماها همیشه باز بوده اند و از آنجایی که اقتصاد شکننده‌ای دارد بیشتر دچار ضرر شده است. البته حتی اگر سینماها بازگشایی هم شوند تا مردم دوباره اعتماد کنند و به تماشای فیلم‌ها بنشینند طول می‌کشد و این باز هم یک ضرر است. یعنی حتی بعد از پایان این شرایط و بازگشایی سینماها فکر نمی‌کنم مردم استقبال کنند چون ترسی بر جامعه حاکم شده است و این امر چند ماهی طول می‌کشد در همین شرایط خیلی از دورهمی های فامیلی کنسل شده است چه برسد به اینکه مردم بخواهند وارد سینما با آن جمعیت شوند. بنابراین این ضرر حالاحالا ادامه دارد.

این مدیر سینما در پایان با بیان اینکه این شرایطِ فوق العاده باعث شد برنامه‌ریزی اکران‌ها به هم بخورد، اظهار کرد: انتظار می‌رود بعد از بهبود شرایط دولت به سینما کمک کند چون خودشان می‌دانند محیط‌های فرهنگی دچار چه خسران بزرگی شده‌اند. برای مثال ما هزینه سنگینی بابت آب، برق، گاز و … پرداخت می‌کنیم. دولت باید به گونه‌ای کمک کند که این چرخه فرهنگی متوقف نشود و بچرخد. اگر کمکی نکند خیلی از سینماها بسته می‌شوند چون همانطور که گفتم ما هزینه زیادی بابت آب و برق و پرسنل پرداخت می‌کنیم.