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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۱۴

برای مقابله با کرونا؛

«دوترته» در فیلیپین وضعیت اضطراری اعلام می‌کند

«دوترته» در فیلیپین وضعیت اضطراری اعلام می‌کند

رئیس‌جمهوری فیلیپین برای مقابله با کرونا در این کشور وضعیت اضطراری اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌اِن‌اِی، مقامات فیلیپین امروز شنبه اعلام کردند که «رودریگو دوترته» رئیس‌جمهوری این کشور قرار است به زودی وضعیت اضطراری سلامت را اعلام کند.

بر اساس اعلام این رسانه، اعلام وضعیت اضطراری به دلیل شیوع ویروس «کرونا» و لزوم اتخاذ تدابیر لازم در مبارزه با این ویروس در این کشور به انجام خواهد رسید.

این در حالیست که وزارت سلامت فیلیپین امروز از ۳ مورد جدید ابتلا به این ویروس خبر داده بود.

گفتنی است، کانون ویروس کرونا از بازارهای فروش حیوانات وحشی در شهر «ووهان» در چین بود که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در جهان مبتلا کرده است.

کد مطلب 4872705

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